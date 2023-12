Na koniec listopada w PPK było 20,44 mld zł

Wartość aktywów netto w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) wzrosła w listopadzie o 1,14 mld zł w porównaniu z październikiem tego roku i przekroczyła 20,44 mld zł – wynika z danych PFR Portal PPK. W ciągu miesiąca liczba uczestników tego programu wzrosła o 20 tys. i teraz jest to 3,37 mln osób.

Do 318 tys. wzrosła także liczba firm, które umożliwiają swoim pracownikom udział w PPK i jest to wzrost miesięczny o 3 tys.

Z danych PFR Portal PPK średnia wieku uczestnika PPK wynosi 39 lat. Jak informuje PFR, aktualna partycypacja w programie wynosi 45,20 proc., a największa jest w województwie mazowieckim (62,1 proc.). Uczestnictwo w PPK w sektorze publicznym nadal jest o połowę niższe niż w sektorze prywatnym.

„Dobra koniunktura na giełdzie sprzyja zyskom uczestników PPK. Na rachunku uczestnika PPK zarabiającego 5 300 zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy funduszu zdefiniowanej daty znajduje się średnio od 6 098 zł do 7 383 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK. Oznacza to dla uczestnika PPK od 120 proc. do 145 proc. zysku. Takiej stopy zwrotu nie osiąga żaden z programów oszczędnościowo-emerytalnych” – wyliczają eksperci PFR.