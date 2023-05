3,3 mln osób jest w PPK

Wartość aktywów netto funduszy - według stanu na 7 maja - w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) zwiększyła się w porównaniu do marca o 909 mln zł, a łączna wartość aktywów netto wynosi 14,87 mld zł – poinformował PFR Portal PPK - spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Łączna partycypacja w PPK to 43,7 proc.

„Aktualnie w pracowniczych planach kapitałowych uczestniczy 3,3 mln osób z 311 tys. podmiotów. Oznacza to wzrost względem lutego br. o 820 tys. osób. Przełożyło się to także na wzrost ilości rachunków PPK (z 2,94 mln do 3,76 mln) oraz partycypacji (z 35,33 proc. do 43,7 proc.)” - czytamy w biuletynie miesięcznym PPK.

Na rachunki uczestników PPK wpłynęły do tej pory z Funduszu Pracy wpłaty powitalne na łączną kwotę 608 mln zł oraz dopłaty roczne w wysokości 1 064 mln zł. Na rachunku uczestnika PPK zarabiającego 5 300 zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., znajduje się średnio od 4 593 zł do 5 025 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK. To oznacza dla uczestnika PPK od 108 proc. do 119 proc. zysku.

Jak czytamy, liczba aktywnych rachunków PPK wyniosła 3,76 mln.

ISBnews, rb