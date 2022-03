Rzeszów: Biden przywitał się z grupą amerykańskich żołnierzy

Prezydent USA Joe Biden przywitał się w piątek po godz. 15 z grupą amerykańskich żołnierzy na lotnisku w Rzeszowie

Wcześniej prezydenta USA powitał na lotnisku szef MON Mariusz Błaszczak. Pierwotnie prezydenta USA miał przywitać w Rzeszowie prezydent Andrzej Duda i wspólnie mieli udać się n spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych zaangażowanych w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Plany wizyty zmieniły się jednak w związku z opóźnieniem przylotu prezydenta Dudy do Rzeszowa. Jak informował szef BPM Jakub Kumoch, samolot z prezydentem Dudą na pokładzie zawrócił po usterce do Warszawy; miało miejsce awaryjne lądowanie. Prezydent przybył później do Rzeszowa samolotem rezerwowym. Kumoch przekazał, że program wizyty w Rzeszowie prezydentów Polski i USA zostanie nieznacznie zmieniony.

Prezydent USA w pierwszej kolejności spotka się z amerykańskimi żołnierzami z 82. Dywizji Powietrznodesantowej (82nd Airborne Division).

