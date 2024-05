Prezes PiS: Cała kampania Tuska to oszustwo

Pokazaliśmy króciutki film mówiący o oszustwie Donalda Tuska, ale chciałem przypomnieć, że cała kampania, która doprowadziła Tuska do władzy to było oszustwo - powiedział dziś prezes PiS Jarosław Kaczyński na spotkaniu z mieszkańcami Siedlec. - Najbardziej bulwersująca sfera kłamstwa to dotycząca życia Polaków - dodał.

Zdaniem prezesa PiS kampania wyborcza Koalicji Obywatelskiej, po której Donald Tusk doszedł do władzy to było „jedno wielkie oszustwo”. Jarosław Kaczyński stwierdził, że najbardziej zauważalna i bulwersująca jest „ta sfera oszustwa, która odnosiła się do codziennych losów Polaków”. A odnosząc się do 100 konkretów na 100 dni rządów Koalicji Obywatelskiej, prezes PiS powiedział, że wykonano dotąd 9.

Krótko mówiąc mamy do czynienia z sytuacją, która sprowadza się w gruncie rzeczy do wielkiego oszukiwania— podkreślił.

Jarosław Kaczyński stwierdził, ze rząd Donalda Tuska nie spełnił swoich obietnic, a potrafi jedynie uderzać w strategiczne inwestycje infrastrukturalne.

Czy Polska może się rozwijać dalej przy tych wymogach, które są obecnie stawiane w Europie, bez energii atomowej, taniej i czystej? (…) To jest coś ogromnie ważnego, co także podjęliśmy, a czego również ma nie być— zaznaczył.

Narodowe ambicje

Prezes PiS zauważył, ze rząd Donalda Tuska nie odpowiada ambicjom polskiego społeczeństwa, czego najlepszym przykładem jest wstrzymywanie inwestycji CPK.

Uderzono w te przedsięwzięcia, które są związane z naszą przyszłością, ale dziś także coraz bardziej z ambicjami Polaków. Jest przecież ruch w obronie CPK, ludzie tego chcą i rozumieją, że to jest polska przyszłość! — stwierdził.

Jak dodał ” to tylko początek drogi”. Podkreślił, że te rządy zapowiadają nam biedę polegającą na tym, że Polska stopa życiowa nie będzie rosła tylko malała, a polska gospodarka przystosuje się do UE wzrostem bardzo niskim, albo zgoła żadnym. Jedyna możliwość, by to zatrzymać to jest nasz powrót do władzy

Przed za nami wstęp do Zielonego Ładu i wtedy dostaniemy dopiero po głowie. Przed nami realny wzrost cen energii o kilkadziesiąt procent, co wpłynie na gospodarkę. Uruchamiany jest proces wysoce negatywny, czego objawem jest likwidacja VAT na żywność — uzupełnił.

Szanse na inwestycje i rozwój

Podczas spotkania z mieszkańcami Siedlec prezes PiS podkreślił potrzebę budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Chodzi o to, żebyśmy mieli sprawne połączenia kolejowe, które pozwalają poruszać się po całym kraju, które likwidują wykluczenie komunikacyjne. Chodziło o to, żeby 80 proc. zysków z przewozów cargo - czyli samolotami, ale nie pasażerów tylko towarów - było w Polsce. Chodzi także o to, żeby Polska była bardziej atrakcyjna niż jest, a jest już dzisiaj atrakcyjna - w każdym razie była za naszych rządów dla inwestorów zagranicznych. To wszystko zostało zakwestionowane” - stwierdził.

Według Kaczyńskiego, Polsce potrzebny jest wielki port w Świnoujściu.

Już dzisiaj konkurujemy z Hamburgiem i z portami, które są wokół Petersburga, i możemy konkurować jeszcze dużo bardziej i skuteczniej. A pamiętajcie państwo, że do budżetu państwa z portu wpływa już dzisiaj przeszło 40 mld zł rocznie. To naprawdę się Polsce bardzo opłaca, ale ma nie być. Uderzono w przedsięwzięcia związane z naszą przyszłością, a także z ambicjami Polaków, bo jest przecież ruch w obronie CPK. Ludzie tego chcą. Ludzie rozumieją, że to jest polska przyszłość, że to jest przyszłość także tych najmłodszych pokoleń - powiedział Kaczyński.

Osiem lat rządów PiS

Myśmy w ciągu tych 8 lat naszych rządów można powiedzieć, to nie są moje słowa, ja tutaj cytuje kogoś, wyciągnęli Polskę ze sfery trzeciego świata - bo tam, gdzie są głodne dzieci tam jest trzeci świat - do sfery państw cywilizowanych — powiedział Kaczyński.

Zaznaczył, że to się udało m.in. wbrew zapowiedziom o braku pieniędzy ze strony oponentów politycznych PiS.

Na podstawie pap, wpolityce, jb