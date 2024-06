To rząd Tuska otworzył drzwi dla fentanylu

Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia, który wprowadził system e-recepty do polskiej służby zdrowia, ujawnił jak za rządów Donalda Tuska umożliwiono bezkarną sprzedaż śmiertelnie niebezpiecznego narkotyku, czyli fentanylu.

13 czerwca Cieszyński obnażył jak łatwo i legalnie kupić w polskiej aptece śmiertelną dawkę fentanylu. Szczegóły przedstawił na swoim profilu na platformie X. Politykowi wystarczyła godzina i kilkaset złotych by bez problemu kupić „końską dawkę morfiny”. Zaapelował do minister zdrowia z PO, Izabeli Leszczyny „zachęcam panią @Leszczyna do tego, aby podjąć temat jak najszybciej i nie cofnąć się przed niczym, aby zamknąć ten kanał jak najszybciej”.

Następnego dnia, poseł Cieszyński grzmiał z mównicy sejmowej:

„Nie powinniśmy robić żadnych przerw, ponieważ na ulicach polskich miast trwa epidemia związana z przedawkowywaniem opioidów. To jest poważna sprawa. Idą wakacje i naprawdę następne posiedzenie Sejmu to jest ostatni moment na to, żeby coś w tej sprawie zrobić. Młodzi ludzie przedawkowują to na śmierć, kupują to w aptekach. Nie mamy ministra do spraw polityki lekowej, nie mamy głównego inspektora farmaceutycznego. Zróbmy coś, nim dojdzie do kolejnych tragedii”

Problem związany z fentanylem staje się coraz poważniejszy, coraz częściej w skutek przedawkowania giną młodzi ludzie, a każdego dnia pojawiają się w polskim Internecie filmy z narkomanami pod wpływem opioidów, lecz minister Izabela Leszczyna ogranicza swoją aktywność do narad i konferencji prasowych, a odpowiedzialność przerzuca na policję, zamiast ukrócić proceder wystawiania recept, które mogą pozbawić życia. Głos w sprawie zabrał Marek Tomków, czyli prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. W wywiadzie dla telewizji Polsat skrytykował obecną politykę i wskazał, że gdyby kontynuowane były działania ministra Niedzielskiego, to dzisiaj polskie ulice nie byłyby zalewane niebezpiecznym fentanylem.

„Za czasów ministra Niedzielskiego w ten sposób próbowano walczyć z nadmiernie wystawianymi receptami na leki psychotropowe czy narkotyczne na jednego lekarza” – przypomniał Tomków.

Prezes Tomków ujawnił, co szczególnie bulwersuje, że w skutek błędów rządzących obecnie narkotyki są sprzedawane nawet 13-latkom. Oznacza to, że osoby najmłodsze, czyli najbardziej narażone na zagrożenia, które niosą za sobą narkotyki, mogą je dzisiaj legalnie kupić.

„Dzisiaj mamy sytuację taką, że kiedy pacjent trafia do apteki z taką receptą, farmaceuta nie ma możliwości odmówić realizacji jeśli pacjent ma skończone 13 lat i posiada przy sobie legalną receptę” – wyjaśnia Marek Tomków. Jednocześnie, prezes Tomków w imieniu Naczelnej Izby Aptekarskiej i apeluje by zapobiec dalszej eskalacji nowego problemu.

Przy tej okazji warto wskazać, że minister Leszczyna znalazła sposób by obejść prawo, tak by pigułkę „dzień po” mogły kupować 15. latki, lecz nie jest w stanie zablokować sprzedaży śmiertelnie niebezpiecznych leków trzynastolatkom, a wystarczyłoby wprowadzić obowiązek przedstawienia zgody opiekuna, o czym wcześniej już pisał już szef aptekarzy.

W sprawie zabrał głos również premier Mateusz Morawiecki, który wyraził niepokój związany z coraz większą popularnością opioidów w Polsce:

„Z niepokojem obserwuję, co pojawia się w sieci - ostatnie filmiki z ulic Poznania czy głośna sprawa z Żuromina na Mazowszu to być może tylko czubek góry lodowej” oraz przyłączył się do apelu Tomkówa: „Powinniśmy działać już. Warto nagłośnić ten temat w przestrzeni publicznej i zainteresować nim osoby odpowiedzialne za ochronę naszych granic, służby mundurowe i obszar zdrowia publicznego (…) rządzących zachęcam - warto działać, zanim będzie za późno.”

Wpis Mateusz Morawieckiego / autor: Facebook / https://www.facebook.com/MorawieckiPL - screen

Niestety działania obecnego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nie napawają optymizmem. Obecnie brakuje dobrej współpracy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Izbą Aptekarską, która pozwala na szybką reakcje na istotne problemy, za to nie brakuje obszarów, w których dochodzi do konfliktu pomiędzy aptekarzami a MZ, jak np. przy sprawie pigułki „dzień po”, gdy próbowano wymóc na farmaceutach sprzedaż leków kobietom poniżej 15. roku życia. Ta współpraca dużo lepiej się układała, za rządów Zjednoczonej Prawicy, gdy Janusz Cieszyński wprowadzał kreował Centrum e-Zdrowia oraz wprowadzał e-recepty. Wówczas ministrowie Niedzielski i Cieszyński oraz Tomków blisko współpracowali, czego najlepszym wyrazem były podziękowania J. Cieszyńskiego dla Tomkówa opublikowane na Facebooku, w których napisał „szczególne podziękowania wędrują do Marka Tomkowa, dzięki któremu mogłem się poczuć jak ‘za stołem’”. https://mgr.farm/aktualnosci/janusz-cieszynski-odchodzi-z-ministerstwa-zdrowia-z-jakiego-powodu/

Izabela Leszczyna, z wykształcenia polonistka, dopiero uczy się jak działa system zdrowia w Polsce i nie jest w stanie zapewnić skutecznych działań Ministerstwa Zdrowia. Od wielu miesięcy nieobsadzony pozostaje urząd Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W zeszłym miesiącu unieważniono konkurs, choć już wskazany był dr Artur Owczarek posiadający duże doświadczenie z pracy w Ministerstwie Zdrowia, gdzie był członkiem ministerialnego zespołu ds. opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty za ministrów Szumowskiego i Niedzielskiego.

Specjalistyczny serwis dla farmaceutów aptekarski.com prognozuje, że to nie koniec śmiertelnego żniwa, które niesie za sobą fentanyl „to nie pierwszy taki przypadek w naszym kraju, jednak trzeba założyć, że z pewnością i nie ostatni” i również cytuje prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej Marka Tomkowa „Jeżeli nie ukrócimy procederu wystawiania recept, a one w tej chwili są bardzo łatwo dostępne za śmieszne pieniądze, to będziemy mieć problem nie tylko z fentanylem, ale bardzo wieloma lekami”.

