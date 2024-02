Rząd Tuska idzie na rękę Brukseli. Zgoda na Fit for 55?

Według agencji Reuters Polska zamierza wycofać z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozwy złożone tam przez poprzedni rząd przeciwko niektórym aspektom unijnej polityki klimatycznej.

Według anonimowych źródeł - polskich i unijnych - na które powołuje się Reuters rząd Donalda Tuska planuje formalnie wycofać skargi przeciwko flagowym regulacjom klimatycznym autorstwa Komisji Europejskiej. Chodzi m.in. o zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych do 2035 r.; limity określającą krajowe cele w zakresie redukcji emisji; zmiany na unijnym rynku emisji dwutlenku węgla oraz regulacje dotyczące ochrony lasów.

Rząd Tuska zamierza wycofać z TSUE polską skargę na wprowadzenie przez Unię zakazu sprzedaży nowych pojazdów spalinowych od 2035 roku - informuje Reuters. Rząd PiS sprzeciwił się nowym regulacjom, uznając je za szkodliwe dla milionów ludzi, którzy zostaliby pozbawieni dostępu do samochodów. Wizje Komisji Europejskiej, że wszyscy przesiądą się do elektryków (albo na rowery) to mrzonki, czy wręcz szaleństwo. Szaleństwo, które już skutkuje likwidacją fabryk motoryzacyjnych w Polsce. Tuskowi najwyraźniej nie przeszkadza wysłanie Polaków na rowery. On jest po to, by zgadzać się na wszystko, co zdecyduje Bruksela lub Berlin – napisała na platformie X była premier Beata Szydło.