Bortniczuk chce dopłat do sportu jak do teatrów

Do teatrów też wszyscy w Polsce dopłacamy, dlaczego nagle mamy traktować sport inaczej - powiedział w poniedziałek w Mikołajkach minister sportu Kamil Bortniczuk, mówiąc o dofinansowaniu klubów sportowych przez lokalne samorządy. Minister sportu pytał, dlaczego nie ma dyskusji na temat tego, jaka jest granica zaangażowania samorządów w kulturę i czy jest granica powyżej której teatrów, filharmonii czy opery nie należałoby wspierać

Jednostka samorządu - czy to rada miasta, czy prezydent - ma wolną wolę do podejmowania decyzji i dysponowania swoimi budżetami - powiedział szef resortu sportu odpowiadając na pytanie, czy samorządy lokalne powinny dofinansowywać kluby sportowe. - Do teatrów też wszyscy w Polsce dopłacamy. Dlaczego nagle mamy traktować, że sport inaczej. To jest bardzo podobna sprawa do funkcjonowania teatru. I tak jak dla klubu piłkarskiego należy wybudować stadion, tak dla teatru należy wybudować siedzibę. Tak jak dla klubu sportowego należy utworzyć drużynę, tak dla teatru należy zatrudnić aktorów i scenarzystów. Tak jak w teatrze odbywają się spektakle, które gromadzą ludzi, którzy akurat gustują w tego typu rozrywce, tak na stadionach odbywają się mecze, które gromadzą ludzi i zapewniają innego rodzaju rozrywkę - mówił minister Bortniczuk w Mikołajkach podczas Europejskiego Kongresu Samorządów.