Grupa ORLEN podwoi liczbę stacji paliw na Słowacji

Na mocy podpisanej umowy przejmiemy 25 stacji na Słowacji, dwukrotnie powiększając sieć i wchodząc do top 5 największych graczy - napisał we wtorek na Twitterze prezes PKN ORLEN Daniel Obajtek.

Już dzisiaj mamy też blisko 15 proc. udziałów w słowackim rynku hurtowym - napisał też Daniel Obajtek.

Grupa ORLEN zwiększy sieć stacji paliw na Słowacji o 25 nowych obiektów. W efekcie podpisanej umowy, Koncern będzie właścicielem łącznie 47 stacji i umocni pozycję w gronie liderów sprzedaży detalicznej na tym rynku. Nowe stacje będą zlokalizowane na terenie całej Słowacji m.in. w Bratysławie czy Koszycach, co ułatwi dalsze wzmacnianie rozpoznawalności marki ORLEN.

Konsekwentnie wdrażamy strategię Grupy ORLEN, inwestując w dynamiczny rozwój sieci stacji paliw nie tylko w Polsce, ale również w regionie. Jednym ze strategicznych i naturalnych kierunków w tym obszarze jest Słowacja. Inwestycje w sieć stacji paliw za granicą to ważny element wzmacniania międzynarodowej rozpoznawalności marki ORLEN, ale też pozycji biznesowej. Szczególnie, że już teraz mamy 14,5 proc. udziału w rynku hurtowym na Słowacji. Dodatkowo po finalizacji połączenia z Grupą LOTOS, do naszej sieci trafi kolejne 41 stacji w tym kraju i w ten sposób ugruntujemy mocną pozycję Grupy ORLEN na rynku. W najbliższym czasie planujemy dalsze inwestycje w regionie i zakładamy pozyskanie kolejnych 100 stacji paliw – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN.

Umowa akwizycji 25 stacji na Słowacji już została podpisana. Proces przejęcia powinien rozpocząć się w czerwcu br. po uzyskaniu zgody słowackiego urzędu monopolowego. Wszystkie stacje paliw na Słowacji docelowo będą funkcjonowały pod marką ORLEN w efekcie prowadzonego sukcesywnie procesu rebrandingu.

Od momentu wejścia na Słowację, konsekwentnie zwiększamy liczbę naszych stacji, dzięki czemu należymy do najszybciej rozwijających się sieci na tym rynku. W wyniku realizacji tej transakcji trafimy do grona największych pięciu graczy w regionie. W ten sposób zapewniamy klientom w regionie paliwa o ugruntowanej, wysokiej jakości, a także dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań w obszarze sprzedaży detalicznej. Taką gwarancję niesie za sobą marka ORLEN – mówi Tomasz Wiatrak, prezes ORLEN Unipetrol, odpowiedzialny w Grupie ORLEN również za rynek słowacki.

Kolejne 25 nowych stacji paliw na Słowacji, które trafi do Grupy ORLEN to obiekty ekspresowe, a więc obowiązuje na nich samoobsługa. Dlatego, ze względu na swój charakter, docelowo będą one funkcjonowały pod marką ORLEN Express. Kierowcy otrzymają finalnie dostęp do pełnej oferty paliw VERVA i EFECTA. Opłaty będzie można dokonać za pomocą kart płatniczych lub paliwowych przy użyciu specjalnego panelu przy dystrybutorze.

Prowadzone w ramach Grupy ORLEN procesy akwizycyjne stacji paliw uzupełniają działania zmierzające do budowy jednej silnej multienergetycznej firmy, z mocną pozycją konkurencyjną w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Z kolei realizacja środków zaradczych w ramach procesu fuzji PKN ORLEN i Grupy LOTOS oznacza wejście na nowy rynek poprzez przejęcie 144 stacji paliw na Węgrzech oraz dalsze umacnianie pozycji na Słowacji w związku z zakupem aż 41 obiektów. Oznacza to, że w momencie realizacji wszystkich ogłoszonych planów akwizycyjnych, w ramach Grupy ORLEN będzie działać łącznie 88 stacji paliw na Słowacji. W sumie do końca 2030 r. w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pod marką ORLEN będzie działać co najmniej 3,5 tysiąca stacji, w tym udział stacji zagranicznych w całej sieci ma wzrosnąć z 37 proc. do 45 proc.

PAP/RO