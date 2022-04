EndGame o propagandowej grze wideo z Rosji

Syrian Warfare to gra z 2017 roku opowiadająca o wojnie w Syrii trwającej, ze zmiennymi okresami intensywności, od 2011 roku do dziś. Ta gra rosyjskiego studia jest jednocześnie jaskrawym przykładem kremlowskiej propagandy!

W grze Syrian Warfare od studia Cats Who Play gracz wciela się w oficera syryjskiej armii, który kieruje niewielką siłą bojową. Już w pierwszej misji rebelianci dokonują brutalnego uderzenia (oczywiście) na cywili i naszym zadaniem jest pokonanie wspieranych przez tajemnicze, zewnętrzne siły, islamskich fanatyków.

Te zewnętrzne siły, jak jest zasugerowane później, to oczywiście USA i NATO. Jednak to nie koniec nawiązań do rosyjskiej propagandy.

Otóż po kilku misjach gracz otrzymuje niespodziewane wsparcie od wojsk Rosji. Rebelianci bombardują szkoły, cywilne autobusy i, oczywiście, karetki pogotowia, zaś dzielna, rosyjska armia, dysponująca najnowocześniejszym sprzętem własną piersią zasłania biednych Syryjczyków. Propaganda jest tu zresztą sprytnie wpleciona w rozgrywkę - jednostki syryjskie reprezentują sobą pewną wartość bojową, lecz armia Rosji to jednostki prawdziwych ubermenschów, zgrupowania bojowe eliminujące rebeliantów z banalną łatwością.

To nie koniec, bowiem i fabuła poszczególnych misji wpisuje się w narrację Kremla. W jednym z zadań gracz ma ratować zachodnich dziennikarzy z rejonu walk. Po wszystkim oficer syryjskich sił pyta dziennikarkę czy po tym co armia Syrii i Rosji dla nich zrobiła zaczną pisać “prawdę o konflikcie”. Dziennikarka początkowo wije się jak piskorz unikająć odpowiedzi, by ostatecznie przyznać, że napisze to “na co zezwoli jej stacja”.

Warto pamiętac, że Rosja planuje przeznaczyć 7 miliardów rubli na wspieranie „gier patriotycznych”. Czy twórcy Syrian Warfare mają szansę na te fundusze?

