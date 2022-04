Szczególne życzenia w szczególnym czasie

Szanowni Państwo

Święta Zmartwychwstania Pańskiego w tym roku są szczególne. Do widoku tego, co straszne nie możemy się przyzwyczajać. Musimy walczyć i pomagać jak tylko możemy, pamiętając o tym, co najważniejsze i ponadczasowe.

I tak się dzieje. Ze szczególną mocą w tym roku widzimy, że ludzie potrafią być absolutnie piękni. Mimo tak strasznych okoliczności, wiara wraca, także wiara w Człowieka.

Tak wielu bezimiennych pomaga nieść krzyż, tak wielu ociera twarz cierpiącym. Tak wielu przypomina sobie co znaczy być człowiekiem. Tak wielu więcej inspiruje to dalej. Tak bardzo im za to dziękuję.

Wszystkiego najlepszego, spokoju, odporności i wiary, która daje siłę oraz miłości, która niesie dobro.

Alleluja!