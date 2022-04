Romet zyskał sieć dystrybucji

Romet przejął sieć wielkopowierzchniowych sklepów rowerowych z asortymentem sportowym Prorowery.pl, podała spółka. Grupa Romet zakłada, że inwestycja już w tym sezonie przyniesie przychód na poziomie ponad 100 mln zł, co da to możliwość osiągnięcia łącznego wyniku na poziomie ponad 600 mln zł

Sieć Prorowery.pl to 45 placówek o łącznej powierzchni ponad 30 tys. m2, zlokalizowanych w miejscowościach na terenie całego kraju, w których Romet nie posiadał do tej pory swoich sklepów. Do końca roku firma planuje otworzyć kolejnych 30-35 sklepów, podano również.

Nowa inwestycja jest odpowiedzią na aktualne potrzeby klientów, którzy oczekują kompleksowej, profesjonalnej obsługi w sklepach specjalistycznych, jest również świadomym krokiem rozwoju Grupy Romet w kierunku sprzedaży bezpośredniej zgodnie z najnowszymi, światowymi trendami, przekonuje spółka.

Trendy sprzedaży w branży sportowej istotnie zmieniły się na przestrzeni ostatnich kilku lat, szczególnie w obszarze łączenia zakupów przez Internet z bezpośrednim kontaktem z klientem i umożliwieniem mu fizycznego doświadczenia z produktem. Dlatego podjęliśmy kroki, aby skalować nasz biznes w zgodzie z tymi trendami i dynamicznie rozwijamy naszą sieć sklepów. Nowa inwestycja uzupełnienia dotychczasową sieć dystrybucji rowerów marki Romet, która aktualnie liczy ponad 600 salonów partnerskich, o własne sklepy. To co odróżnia nas od konkurencji i większości funkcjonujących obecnie sklepów rowerowych to możliwość przetestowania roweru przed zakupem. Wielu klientów tego oczekuje, a taką możliwość daje niewiele sklepów w naszej branży. Równie istotne jest to, że klient ma do dyspozycji szeroki asortyment wyspecjalizowanych w swoich segmentach kilku wiodących na rynku marek rowerowych - powiedział prezes Grupy Romet Grzegorz Grzyb, cytowany w komunikacie.

Dodatkowo w wybranych, dużych miastach będą również otwierane Show Roomy, stanowiące wzór podejścia Omnichannel, łączącego salon stacjonarny ze sprzedażą online, zaznaczono.

Specyfika produktu jakim jest rower powoduje, że klient w procesie zakupu chce rower zobaczyć, ‘przymierzyć’ się do niego i najlepiej przetestować przed podjęciem decyzji. Jednocześnie widzimy wyraźny, wręcz skokowy wzrost internetowej sprzedaży. Dlatego równolegle do rozwoju kanałów e-commerce budujemy największą w Polsce, w pełni profesjonalną sieć wyspecjalizowanych, stacjonarnych salonów rowerowych. Jesteśmy przekonani, że taki produkt jak rower, powinien być sprzedawany równolegle w sklepie stacjonarnym oraz w kanałach e-commerce. Te dwa obszary, na których obecnie najbardziej się skupiamy i intensywnie je rozwijamy, powinny ze sobą współgrać oraz płynnie się uzupełniać. Jesteśmy pewni, że taka synergia zwiększająca komfort i poczucie bezpieczeństwa wśród klientów, pozwoli nam na dotarcie do szerszego grona odbiorców - podsumował Grzyb.

Romet to firma rodzinna ze 100% polskiego kapitału, odbudowujący swoją dawną pozycję lider w branży jednośladów z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji rowerów. W swoich fabrykach produkuje rocznie ok. 400 tys. rowerów, co stanowi 1/3 całej produkcji w Polsce. Fabryki Romet zlokalizowane są w siedzibie głównej w Podgrodziu koło Dębicy oraz w Jastrowiu na północy Polski wraz z centrum logistycznym w Kowalewie.

W styczniu marka Romet już po raz piąty znalazła się na liście najsilniejszych polskich marek, wybranych w największym w Polsce, niezależnym konsumenckim badaniu siły i wizerunku marki. Superbrand otrzymuje marka, która osiągnęła najlepszą reputację w swojej dziedzinie. Wyróżnienie w kategorii: Sport i akcesoria sportowe – to mocna rekomendacja konsumentów, którzy wyrazili swoją gotowość do polecenia jej produktów. Marka Romet uzyskała najwyższą punktację, biorąc pod uwagę rozpoznawalność marki oraz skłonność do jej polecenia innym.

