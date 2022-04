Premier przedstawił szczegóły pakietu dla kredytobiorców

Premier podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach przedstawił plan dla kredytobiorców, o którego powstaniu jako pierwszy informował portal wPolityce.pl

Dziś banki komercyjne nadmiernie korzystają z rosnących stóp procentowych i dlatego dziś mam nadzieję, że we wszystkich bankach komercyjnych prowadzone są pilne analizy dotyczące podniesienia stóp procentowych na depozyty dla obywateli i firm. (…) Natychmiast powinny pójść lokaty i depozyty dla zwykłych Polaków. (…) nie czekajcie dłużej, ponieważ jest to nadmierny, niesprawiedliwy zysk, który pojawia się w waszych portfelach — zaznaczył.

Mamy takich polskich twórców inflacji. To ci, którzy proponują podniesienie wynagrodzeń na przykład o 20 proc. Proponują scenariusz, który miał miejsce np. w Turcji. rok, dwa lata temu to inflacja na poziomie 12-15 proc. Brzmi znajomo? Dziś w Turcji inflację mamy na poziomie 60 proc. A zatem ci, którzy proponują takie recepty, chcą doprowadzić do hiperinflacji. Dlaczego? Zapytajcie ich — powiedział Mateusz Morawiecki.

Putin zaatakował inflacją. Przygotowując swoje „specjalne operacje” jak to nazywa, już wcześniej rozpoczął działania po to, by ceny nośników energetycznych były odpowiednio wysokie, by zdestabilizować kruchy wzrost gospodarczy po pandemii — mówił.

Pakiet dla kredytobiorców

Ta wojna doprowadziła do podnoszenia cen kredytów przez Bank Centralny. (…) Dlatego zaproponujemy czteropunktowy plan, który ma ulżyć kredytobiorcom złotówkowym — mówił.

Po pierwsze proponujemy tzw. wakacje kredytowe w roku 2022 i 2023 dla wszystkich kredytobiorców, którzy będą mieli trudność w spięciu budżetów domowych. Jedna rata kredytowa w kwartale w roku 2022 i 2023 zostanie niejako przesunięta do spłaty bez odsetek, czyli łącznie będzie to osiem rat kredytowych — wyjaśnił premier.

Od 1 stycznia 2023 roku razem z regulatorem rynku, przy współpracy z Sejmem, narzucamy obowiązek posługiwania się inną niż WIBOR transparentną stawką pochodzącą z rynku międzybankowego (…). Jest ona znacząco bardziej korzystna dla wszystkich kredytobiorców. (…) Banki będą musiały znacząco obniżyć swoją marżę, mniej więcej o 1/6 — powiedział.

Dla tych kredytobiorców, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji, dla których rata kredytu będzie przekraczać 50 proc. dochodu, albo którzy staną się bezrobotni, zmuszamy sektor bankowy do skonstruowania większego i bardziej realnego funduszu wsparcia kredytobiorców. Banki będą musiały zasilić ten funduszu dodatkową kwotą 1,4 mld zł — zapowiedział.

Będzie to co najmniej 2 mld zł, które będą służyły do wsparcia tych kredytobiorców, którzy będą najbardziej tego potrzebowali. Będzie to wsparcie dopuszczalne przez 3 lata do wysokości 2 tys. zł łącznej raty miesięcznie. (…) 1/3 z tej kwoty będie mogła zostać całkowicie umorzona — dodał.

To duży koszt dla sektora bankowego. (…) Mają dzisiaj te środki, widzę to bardzo wyraźnie — powiedział.

Punkt czwarty z tego pakietu, to zdecydowane wzmocnienie odporności całego sektora bankowego poprzez utworzenie systemu pomocowego w wysokości 3,5 mld zł. (..) To wszystko są środki, które będą pochodziły z zysków banków komercyjnych. Te wszystkie działania mają doprowadzić do tego, aby rynek kredytów hipotecznych został unormowany. Apeluję po raz kolejny o wypracowanie przez banki komercyjne stopy stałej dla kredytów hipotecznych — mówił.