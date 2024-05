Nadchodzi koniec gotówki - "Sytuacja prawdopodobna"

Całkowita rezygnacja z gotówki wydaje się prawdopodobna, ale jest także wiele argumentów za utrzymaniem jej w obiegu. Wiele zależy od rozwijających się trendów w handlu i usługach, ale także chęci społeczeństwa do zdania się wyłącznie na aplikacje i platformy cyfrowe kosztem pieniądza w ręku, stwierdzili uczestnicy panelu „Finanse przyszłości” podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

„Gotówka jest na wojnie, którą prawdopodobnie przegra. Z perspektywy konsumenta łatwiej i szybciej jest wykonać transakcję za pomocą platformy czy aplikacji. Im więcej jest udogodnień, tym prędzej konsumenci odejdą od tradycyjnej gotówki” - ocenił dyrektor zarządzający, Business Banking, ING Bank Śląski, Marcin Kościński.

Jego zdaniem, Polacy są przygotowani na ten trend, podobnie jest już w biznesie, a w ING Banku Śląskim wpłaty gotówkowe od firm zostały praktycznie wyeliminowane.

Jednak nie wszyscy uczestnicy panelu byli tak przekonani o szybkiej śmierci gotówki.

Gotówka na pewno zniknie, ale nie wynika to z niechęci do papieru, lecz z rozwoju e-commerce. Stało się to naturalną konsekwencją zmian w sprzedaży, handlu i idącym za tym rozwojem usług płatniczych - uważa prezes Polskiego Standardu Płatności - operatora BLIK-a - Dariusz Mazurkiewicz.