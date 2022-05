Atak ransomware sparaliżował państwo

Gang Conti uderzył w sześć instytucji publicznych Kostaryki. Napastnicy zażądali zapłaty okupu w wysokości 10 milionów dolarów

Wśród instytucji dotkniętych atakiem znalazły się między innymi Ministerstwa Finansów i Skarbu Państwa. Carlos Alvarado Quesada, ustępujący prezydent Kostaryki, powiedział, że cyberatak był próbą destabilizacji kraju. Władze państwa odmówiły cyberprzestępcom zapłacenia okupu.

To nie tylko atak na dotknięte instytucje, rząd czy importerów i eksporterów. To kryminalny cyberatak na państwo i cały kraj. Nie można go oddzielić od złożonej globalnej sytuacji geopolitycznej w cyfrowym świecie - oznajmił Carlos Alvarado Quesada w specjalnie opublikowanym oświadczeniu wideo.