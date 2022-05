Czy e-recepta online jest darmowa? Jak ją zrealizować?

Konsultacje z lekarzem na odległość zyskały popularność w czasach pandemii, ale cenione są również za wygodę, oszczędność czasu i wiele innych zalet. Ich efektem może być szybka e-recepta online, ale czy jest to opcja każdorazowo całkowicie darmowa? Ile kosztują recepty przez Internet i co składa się na ich cenę?

Zamawianie recept przez Internet – ile to kosztuje?

Udając się do lekarza w ramach NFZ, pacjent nie płaci za konsultację, ale też musi liczyć się z ewentualnymi kolejkami, dłuższym czasem oczekiwania czy innymi utrudnieniami. Inną opcją jest skorzystanie z prywatnych konsultacji ze specjalistą, jednak te nie są finansowane przez NFZ, co oznacza, że pacjent będzie musiał pokryć ich koszty samodzielnie. Podobnie sprawa wygląda w przypadku telemedycyny – wybierając telekonsultacje czy konsultacje zdalne w ramach NFZ, opłaty nie trzeba wnieść, ale już konsultacje prywatne „na odległość” wymagają opłaty.

Wystawienie recepty nigdy nie jest płatne, bez względu na to, czy pacjent zgłasza się do lekarza na NFZ, czy też korzysta z konsultacji prywatnych. Nie ma tu również różnicy, jeśli chodzi o formę kontaktu z lekarzem – e-recepta stacjonarna i e-recepta online za darmo to standard. W przypadku usług prywatnych opłata dotyczy samej konsultacji z lekarzem, a jej efektem może być przepisanie leków, choć nie jest to opcja w tzw. „standardzie”. Opłacenie wizyty prywatnej nie jest równoznaczne z „gwarancją” otrzymania recepty, gdyż to lekarz – dbając o bezpieczeństwo pacjenta – podejmuje w tej sprawie decyzję.

E-recepta online – gdzie i jak ją dostać?

Zamawianie recept przez Internet cieszy się popularnością ze względu na krótki czas oczekiwania oraz na kontakt z lekarzem bez wcześniejszej rejestracji. Jest to również opcja niewątpliwie bardzo korzystna finansowo, porównując ją chociażby do kosztów prywatnych konsultacji stacjonarnych u lekarza. E-recepta online za darmo może być wystawiona pacjentowi między innymi za pośrednictwem portalu medycznego NaszaRecepta.pl. Realizacja e-recepty otrzymanej w ten sposób nie różni się od wykupywania w aptece leków przepisanych pacjentowi stacjonarnie, więc jest to bardzo wygodna opcja.

To rolą lekarza jest podjęcie decyzji, czy pacjent powinien przyjąć dany lek oraz czy może to zrobić bezpiecznie. Niezbędny jest wcześniejszy wywiad medyczny oraz analiza otrzymanych wówczas od pacjenta informacji, by określić wskazania i przeciwwskazania. W sieci służy do tego zazwyczaj specjalnie przygotowany formularz medyczny, który pacjent powinien uzupełnić rzetelnie i przesłać do systemu, skąd trafia następnie do lekarza. W przypadku wątpliwości specjalisty, co do zasadności przepisania leku lub bezpieczeństwa jego przyjęcia, e-recepta może nie zostać wystawiona.

Darmowa e-recepta i realizacja w aptece

Realizacja wystawionych przez Internet e-recept nie różni się od wykupywania leków przepisanych stacjonarnie. Jeśli pacjentowi wystawiona została e-recepta, antykoncepcja czy inne przepisane leki, mogą one być wykupione niezwłocznie po otrzymaniu SMS-a z czterocyfrowym kodem. Farmaceucie nie wystarczy jednak podać wyłącznie wspomnianego kodu, gdyż konieczna będzie dodatkowa weryfikacja, która polega na podaniu numeru PESEL. Każdorazowo należy podawać numer PESEL osoby, która otrzymała e-receptę – jeśli realizowana jest e-recepta dla dziecka, podajemy numer, nie swój.

Inną opcją na realizację e-recepty jest skorzystanie z jej kodu kreskowego. Jest to rozwiązanie o tyle komfortowe, że nie trzeba publicznie podawać numeru PESEL, jednak w tym przypadku należy mieć dostęp do wydruku informacyjnego e-recepty. Wysyłany jest on do pacjentów wiadomością e-mail, ponadto zapisywany jest w IKP. Okazując farmaceucie kod kreskowy (na wydruku lub urządzeniu mobilnym) można szybko wykupić przepisane leki, bez konieczności dodatkowej weryfikacji numerem PESEL.