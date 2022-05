Gaz tąpnął! Cena drastycznie spada

We wtorek rano w holenderskim hubie TTF gaz ziemny w kontraktach czerwcowych tanieje o 3,39 proc. do ok. 90,6 euro za MWh.

W poniedziałek na zamknięciu gaz ziemny w kontraktach czerwcowych na europejskim rynku kosztował prawie 93,79 euro za MWh.

Jeszcze w połowie zeszłego tygodnia w kontraktach czerwcowych gaz kosztował blisko 110 euro za MWh.

PAP/kp