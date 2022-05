Jest zgoda KNF na fuzję Allianz i Aviva

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na połączenie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska i Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska i Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie, podała Komisja

„Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia:

- Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA i Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA

- Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska SA i Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA” - czytamy w komunikacie.

KNF jednogłośnie stwierdziła też brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do:

- bezpośredniego objęcia przez Allianz Holding eins GmbH z siedzibą w Wiedniu (Austria) oraz pośredniego objęcia przez Allianz SE z siedzibą w Monachium (Niemcy) akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska SA z siedzibą w Warszawie (TFI Allianz), w liczbie zapewniającej przekroczenie jednej trzeciej udziału w kapitale zakładowym TFI Allianz oraz przekroczenie jednej trzeciej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TFI Allianz. Termin objęcia akcji TFI Allianz ustalono do 30 września 2022 r.

- bezpośredniego objęcia przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie oraz pośredniego objęcia przez Allianz SE z siedzibą w Monachium (Niemcy) akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska SA z siedzibą w Warszawie (TFI Allianz), liczbie zapewniającej przekroczenie jednej trzeciej udziału w kapitale zakładowym TFI Allianz oraz przekroczenie jednej trzeciej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TFI Allianz. Termin objęcia akcji TFI Allianz ustalono do 30 września 2022 r.

W marcu 2021 r. Allianz zawarł umowy nabycia aktywów Aviva Polska. Wartość transakcji wynosi 2,5 mld euro. W listopadzie 2021 r. KNF wyraziła zgodę na tę transakcję.

Grupa Aviva w Polsce (do 2009 r. jako Commercial Union) działa od 1992 r.

Grupę Allianz w Polsce tworzy 6 spółek, które oferują rozwiązania finansowe oraz świadczą usługi wspierające ich dystrybucję. TU Allianz Polska i TU Allianz Życie Polska rozpoczęły działalność komercyjną w 1998 r.

