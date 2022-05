Prezes LOT-u: Możliwe jest otwarcie CPK już w 2027 r.

Otwarcie Centralnego Portu Komunikacyjnego w 2027 r. jest możliwe. I proszę o to - powiedział prezes PLL LOT Rafał Milczarski w Chorwacji polskim dziennikarzom. Rozpoczęcie ruchu lotniczego w nowym porcie lotniczym położonym między Warszawą i Łodzią jest planowane za około pięć lat – informuje portal Money.pl. „Ta data ma dla nas kolosalne znaczenie” – zaznaczył Rafał Milczarski

Na lokalizację Centralnego Portu Komunikacyjnego wybrany został teren pod Baranowem, pomiędzy Warszawą i Łodzią. Biorąc pod uwagę wcześniejsze zapowiedzi rządu, pierwszy samolot ma odlecieć z CPK w 2027 r. Być może jednak samo otwarcie lotniska nastąpi właśnie tym roku, ale ruch lotniczy zacznie się na początku 2028 r.

Bardzo chciałbym, żeby to lotnisko zostało otwarte w 2027 r. I proszę o to. Uważam, że otwarcie Centralnego Portu Komunikacyjnego w 2027 r. jest możliwe. Po procesie zaprojektowania i uzyskania pozwoleń, budowa tego typu lotniska nie powinna przekraczać czterech lat – podkreślił Rafał Milczarski w trakcie konferencji prasowej w chorwackiej Rijece – czytamy na portalu Money.pl

Zdaniem prezesa LOT-u projektanci nowego portu lotniczego powinni zadbać o to, aby wybrane rozwiązania, zapewniały CPK optymalne warunki funkcjonowania. Co to znaczy? „Najniższy możliwy czas na przesiadkę, jak najkrótszy czas kołowania i takie parametry, które pozwolą lotnisku się dalej rozwijać. Spodziewam się, że po otwarciu CPK będzie gigantycznym sukcesem i stanie się trampoliną dla rozwoju PLL LOT – powiedział Milczarski – czytamy na portalu.

Zadanie przed jakim PLL LOT stoi obecnie to przygotowanie się do otwarcia CPK m.in. przez rozbudowę w nadchodzących latach floty samolotów – mówił prezes LOT-u. Trzeba wykształcić tysiące ludzi dla agentów obsługi naziemnej, dodatkowych kontrolerów ruchu lotniczego, pracowników kontroli bezpieczeństwa, mechaników lotniczych - wskazał Rafał Milczarski. Potrzebny będzie też rurociąg z paliwem lotniczym z Płocka do CPK.

Trzymam bardzo kciuki za ten projekt. CPK po prostu musi się udać – podkreślił prezes LOT-u.

