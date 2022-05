Aktywa Renault w Rosji sprzedane państwu rosyjskiemu

W obliczu inwazji na Ukrainę, od pierwszego dnia wojny inflacja w Rosji wzrosła o 2,2 proc. w ciągu tygodnia. Było to najgwałtowniejsze przyspieszenie inflacji w historii kraju. Rosyjska waluta spadła do najniższego w historii poziomu - wynika z najnowszej edycji raportu CEIC „Russia Economy in a Snapshot”