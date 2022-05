Czy rozmawiać z dziećmi o pieniądzach? (Wideo)

Czy rozmawiać z dziećmi o pieniądzach? Albo co ważniejsze: kiedy to zacząć robić? Okazuje się, że czas liceum to tak naprawdę już okres „resocjalizacji” w tej kwestii

Gościem studia telewizji wPolsce.pl na XXII Konferencji Izby Domów Maklerskich jest dyrektor rozwoju w Czepczyński Family Foundation, dr Paweł Kaczmarczyk.

Czas liceum to już przynajmniej kilka lat za późno. Dzieci mają już wtedy ukształtowane pewne podstawy. Nie zawsze są one prawidłowe. Po drugie - dzieci w wieku licealnym dużo mniej pożądają wiedzy i pytań. Jakbyśmy spojrzeli na dzieci w wieku od 5 do 10 lat, to one non stop pytają: „tato, mamo dlaczego chodzisz do pracy?”, „dlaczego nie jesteś w domu?”, „co możemy kupić?” i inne tego typu. To naturalny etap rozwoju. Chcemy odpowiedzieć na te potrzeby, pomóc rodzicom i nauczycielom odpowiedzieć na te pytania - zaznaczył Kaczmarczyk.