Bilczyński o odpowiedzialnym zarządzaniu: Zestaw dobrych praktyk

Co to znaczy „odpowiedzialnie zarządzać”, w świecie giełdy? Na to pytanie podczas XXII Konferencji IDM odpowiadał Tomasz Bilczyński, Sustainable Banking Lead w Accenture.

Jak mówi Bilczyński trend w którym praktyki dotyczące równowagi z ekologią i społecznościami staje się coraz bardziej powszechny.

Zestaw wszystkich tych praktyk określa się mianem ESG.

Nie dotyczy to jednak tylko regulacji prawnych ale też - dobrych praktyk, których wymagają inwestorzy:

Firmy muszą „spowiadać się” inwestorom ze swoich postępów w wykonywani ESG. Motorem napędowym przejścia firm ku ESG są inwestorzy globalni i zagraniczni, którzy już teraz nie inwestują w firmy nie kierujące się tematyką ESG.

