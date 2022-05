Banki finansują polski przemysł stoczniowy

Konsorcjum banków podpisało z Gdańską Stocznią „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. umowę linii na gwarancje i akredytywy, której celem jest wsparcie kluczowego projektu stoczni w najbliższych latach, związanego z budową promów typu Ro-Pax

Będą to jedne z najbardziej przyjaznych środowisku promów samochodowo - pasażerskich, zasilanych skroplonym gazem ziemnym w układzie hybrydowym, jakie mają pływać po Morzu Bałtyckim.

Udzielona przez konsorcjum linia opiewa na kwotę 81 milionów euro. W projekt zaangażowały się Santander Bank Polska, mBank, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz KUKE. Rolę agenta finansowania pełni Santander Bank Polska, agentem zabezpieczeń jest mBank. Każdy z banków będzie udzielał gwarancji bankowych, akredytyw dokumentowych oraz zabezpieczających związanych z dostawami realizowanymi na potrzeby stoczni. Banki będą dodatkowo korzystały z regwarancji udzielonych przez KUKE.

Zapewnienie przez konsorcjum banków tego niezbędnego do obsługi kontraktów z dostawcami i podwykonawcami limitu na gwarancje i akredytywy jest dla nas kolejnym kluczowym krokiem w realizacji kontraktu na budowę promów Ro-Pax. Projekt jest prowadzony zgodnie z założonym harmonogramem, co oznacza, że pierwsza jednostka ma być przekazana armatorowi w 2025 roku. Bardzo cieszymy się, że banki podjęły inicjatywę współpracy i wraz z KUKE wypracowały tak zaawansowaną strukturę finansowania, która wpisuje się w nasze oczekiwania – komentuje Michał Makowski, Dyrektor ds. Finansowych z Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A.

Ro-Pax to prom, który będzie mógł przewozić 400 osób. Promy będą niskoemisyjne, mają mierzyć po 195,6 m długości i 32,2 m szerokości. Długość linii ładunkowej to 4,1 tys. m, a prędkość maksymalna wyniesie 19 węzłów.

Rozwiązanie zaproponowane przez konsorcjum jest przykładem innowacyjnego podejścia do kwestii dużych potrzeb klienta w zakresie limitów na gwarancje i akredytywy. Do tej pory jako samodzielny bank często współpracowaliśmy z KUKE, ale jednostkowe projekty eksporterów były mniejszej skali. W tym przypadku, z uwagi na wielkość przedsięwzięcia, wraz z mBankiem i BGK zbudowaliśmy konsorcjum, które najlepiej zaadresuje potrzeby i oczekiwania Stoczni. To co wyróżnia tę transakcję to inwestycja w zastosowaną na promach technologię ograniczającą emisje – komentuje Grzegorz Pojnar, dyrektor finansowania eksportu ECA w Santander Bank Polska. Cieszymy się z naszego udziału w finansowaniu niskoemisyjnych jednostek, oszczędniejszych dla armatora i jednocześnie bardziej przyjaznych środowisku. Prowadzenie tego typu projektów wpisuje się w naszą strategię, w której agenda ESG, w tym odpowiedzialność za środowisko, stanowi ważny element – mówi Tomasz Niewola, dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Mezzanine z mBanku.

Promy będą obsługiwały linię między Świnoujściem a Ystad, wspierając rozwój transportu morskiego i polskiego przemysłu stoczniowego.

Polski przemysł stoczniowy jest istotnym elementem krajowej gospodarki. Notujemy także wzrost międzynarodowych przewozów pasażerów drogą morską – w 2021 r. było ich o 21 proc. więcej niż w 2020 r. Budowa Ro-Paxów w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” to jedno z największych takich przedsięwzięć w polskiej stoczni w ostatnich 30 latach, które przyczyni się do dalszego rozwoju tej gałęzi gospodarki. Inwestycja to także dalsza realizacja celów zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Nowe promy wybudowane w polskiej stoczni będą niskoemisyjne, napędzane czterema silnikami wykorzystującymi LNG ze wspomaganiem bateryjnym – mówi Iwona Kasperowicz, dyrektor Regionu Pomorskiego BGK.

Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego to największa spółka polskiej grupy stoczniowej Remontowa Holding. Ma bogate doświadczenie w projektowaniu, budowie, przebudowie i wyposażaniu niskoemisyjnych jednostek różnych typów, o napędach gazowych i elektrycznych. Od 2009 r. Grupa dostarczyła armatorom z Norwegii, Danii, Kanady i Szwecji łącznie 19 nowych statków, wykorzystujących LNG do zasilania napędu głównego, w tym 15 promów.

