Gliński: dwa nowe programy wsparcia organizacji pozarządowych

Dwa nowe programy wsparcia trzeciego sektora skierowane są do organizacji młodzieżowych i poradniczych - podkreślił wicepremier Piotr Gliński. Fundusz młodzieżowy wyniesie w tym roku 10 mln zł, a od przyszłego - 20 mln zł. Fundusz dla poradnictwa to 11,5 mln zł w tym roku i 15 mln zł od następnego

Wicepremier Gliński - minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego - na środowej konferencji w Kancelarii Premiera wyjaśnił, że łącznie jest już dziewięć specjalnych programów mających na celu wsparcie trzeciego sektora w Polsce. Jak przypomniał, dwa z nich z inicjatywy Komitetu we wtorek przyjęła Rada Ministrów.

Jedna z nowych inicjatyw to Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Jak zaznaczył wicepremier, to pierwszy taki program przeznaczony specjalnie dla organizacji młodzieżowych. „W tym roku to jest 10 mln zł, od przyszłego roku 20 mln zł” - powiedział.

Kolejna inicjatywa to Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.

To jest program od dawna oczekiwany. W Polsce jest bardzo wiele organizacji zajmujących się poradnictwem rodzinnym, prawnym, prozdrowotnym, ekologicznym - zaznaczył Gliński.

Dodał, że program ten jest też konsekwencją prac prezydenta Andrzeja Dudy.

Wicepremier przekazał, że w tym roku program przewiduje wsparcie w kwocie 11,5 mln złotych, a od przyszłego roku będzie to 15 mln złotych rocznie.

O szczegółach programu dla organizacji młodzieżowych mówił wiceprzewodniczący Komitetu, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek. Jak zauważył, młodzieżowe organizacje to pierwsze miejsca, gdzie młodzież ma do czynienia z działaniem zbiorowym na rzecz dobra wspólnego.

Mazurek wyjaśnił, że program opiera się na trzech priorytetach. Pierwszy z nich to aktywizacja młodzieży na najniższym szczeblu - w samorządach uczniowskich, szkolnych i młodzieżowych radach samorządowych. Drugi to działania organizacji młodzieżowych w życiu publicznym, a trzeci - wzmocnienie kompetencji organizacji.

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński podkreślił, że nowe programy stanowią odpowiedź na istotne potrzeby organizacji pozarządowych.

Powołując Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz wprowadzając szereg nowych programów wsparcia instytucjonalnego i rozwojowego, rozwiązaliśmy problemy zgłaszane w ostatnich latach przez organizacje pozarządowe: problem braku możliwości rozwojowych, zasobów własnych oraz pracy „od grantu do grantu”. W tej chwili funkcjonuje już dziewięć specjalnych programów wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – mówił wiceprezes Rady Ministrów prof. Piotr Gliński. Fundusz Młodzieżowy to kolejny element konsekwentnej polityki młodzieżowej rządu Prawa i Sprawiedliwości, której celem jest włączanie młodych ludzi w życie publiczne na wszystkich szczeblach – od samorządu szkolnego i młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego przez sektor NGO po Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem – wyjaśnił wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego Piotr Mazurek.

O programie wspierania organizacji poradniczych mówił sekretarz Komitetu, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciech Kaczmarczyk. Jak podkreślił, program został wypracowany z aktywnym udziałem ekspertów z zakresu poradnictwa. Stworzy on system służący zarówno rozwojowi instytucjonalnemu i współpracy tych organizacji, jak i samym obywatelom, którzy korzystają z ich porad.

Wicepremier Gliński podsumował też na konferencji, że w ciągu ostatnich pięciu lat w ramach nowego systemu wsparcia organizacji pozarządowych obywatele zrealizowali 4,5 tysiąca projektów za sumę 773 mln złotych. Jak wskazał, dzięki tej polityce rozwiązano problem braku możliwości rozwojowych i braku zasobów własnych zgłaszany przez organizacje.

Komitet ds. Pożytku Publicznego jako organ administracji rządowej właściwy w sprawach pożytku publicznego i wolontariatu, w tym przygotowywania programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dba o ciągłe poszerzanie oferty rządu dla organizacji pozarządowych.

Z inicjatywy Komitetu 18 lipca Rada Ministrów podjęła uchwałę o utworzeniu dwóch nowych programów adresowanych do sektora NGO. Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 będzie stanowił nową ofertę mającą na celu wsparcie działań służących aktywizacji społecznej młodzieży oraz zwiększeniu jej zaangażowania w życie publiczne, wzmocnieniu instytucjonalnemu inicjatyw młodzieżowych, a także zwiększeniu ich znaczenia w życiu publicznym. Z kolei Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 przyczyni się do wzmocnienia działalności statutowej i rozwoju instytucjonalnego organizacji poradniczych jako partnera państwa w procesie upodmiotowienia obywateli.

PAP/KG