Sasin o problemach m.in. z cukrem: Zapraszam do KGS

W popularnych sieciach dyskontowych zaczyna brakować podstawowych towarów takich, jak cukier. Problem urósł do tego stopnia, że np. Biedronka wprowadziła reglamentację tego towaru. Do problemu odniósł się właśnie wicepremier i szef Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacek Sasin. Wicepremier wskazuje na Niemców i zachęca do zwrócenia się do Krajowej Grupy Spożywczej

Mówimy o brakach w wielkich sieciach handlowych, które są kontrolowane przez zagraniczny kapitał. My wiemy, że duże zagraniczne podmioty chętnie zaopatrują się u zagranicznych producentów, maja swoich dostawców. W przypadku cukru, w Polsce są to firmy, które wykupiły polskie cukrownie w latach 90. To dwie, duże niemieckie firmy funkcjonujące na polskim rynku, które kontrolują 60% polskiego rynku. Zachęcam dziś przedstawicieli sieci handlowych i wszystkich tych, którym tego cukru dzisiaj brakuje, żeby się zgłaszać do Krajowej Grupy Spożywczej - komentuje Jacek Sasin, wicepremier, minister MAP. Krajowa Grupa Spożywcza to jest producent cukru, który ma 40% udziałów w rynku. Dysponuje cukrem, który w każdej chwili może dostarczyć. Krajowa Grupa Spożywcza realizuje terminowo wszystkie zawarte kontrakty. Nie ma tutaj żadnego problemu z dostępnością towarów. Dziś można powiedzieć, że na pewno sektor państwowy, tj. Krajowa Grupa Spożywcza za braki cukru nie odpowiada. Jesteśmy również gotowi, aby ten cukier dostarczać do innych odbiorców, tych którzy nie mają dzisiaj umów. Zawierajcie dzisiaj umowy z Krajową Grupą Spożywczą, a ten cukier będziecie mieli - dodaje.

mw

CZYTAJ TEŻ: Czesi zamrozili gotówkę, nieruchmości Rosji za 400 mln euro