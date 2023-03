Szef MRiRW: Planuję "Okrągły stół" ws. eksportu zboża

Zabiegamy o to, by cena nawozów była akceptowalna dla rolników, nie w wysokości 7-8 tys. za tonę – powiedział we wtorek w Poznaniu wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Jak dodał, jest koncepcja, by zaangażować Krajową Grupę Spożywczą jako dystrybutora nawozów