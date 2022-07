Cena gazu skoczyła! Mocny wzrost

We wtorek ok. godz. 9.30 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach sierpniowych drożeje o 3,3 proc., do 182,5 euro za MW. Rośnie również jego cena w kontraktach wrześniowych o 3,1 proc., do 184 euro za MW.

W poniedziałek na zamknięciu gaz ziemny w kontraktach sierpniowych kosztował 176,6 euro za MW, a w kontraktach wrześniowych 178,7 euro za MW.

PAP/kp