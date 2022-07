Horała: Podkarpacie jednym z największych wygranych w CPK

Podkarpacie będzie jednym z regionów najbardziej wygranych w programie inwestycyjnym Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) – poinformował we wtorek podczas konferencji prasowej w Rzeszowie wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała

CPK – zaznaczył – „nie jest tylko i wyłącznie, a nawet nie jest w większości programem budowy nowego, międzykontynentalnego lotniska w środkowej Polsce, ale budowy całego nowego systemu komunikacyjnego Polski”. „W tym przede wszystkim systemu transportu kolejowego, bo w tym obszarze mamy największe braki” - wskazał.

Jego zdaniem, „o ile pod względem autostrad, dróg krajowych, dróg ekspresowych można powiedzieć, że zaczyna to już całkiem nieźle w Polsce wyglądać, o tyle w obszarze transportu kolejowego nadal w Polsce brakuje nam całego szeregu połączeń, brakuje całego szeregu linii kolejowych”.

Pełnomocnik rządu ds. CPK podkreślił, że na programie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego skorzystają głównie regiony, „którym brakuje całego szeregu połączeń - takich dosyć oczywistych, jakby się popatrzyło na mapę”. Jednym z takich regionów - jak mówił - jest Podkarpacie.

Inwestycje kolejowe CPK w Podkarpackiem zapewnią docelowe skrócenie czasu przejazdu z Rzeszowa do Warszawy do 2 godz. 15 min. W ciągu doby zaplanowano 20 połączeń. Aktualnie najszybciej kursujący pociąg do Warszawy jedzie dwa razy dłużej. Do Warszawy skróci się także przejazd ze Stalowej Woli - do 1 godz. 45 min i z Tarnobrzegu - do 1 godz. 55 min. Z Jasła, Krosna i Sanoka - według założeń - dojedziemy do stolicy w 2 godz. 50 min, a z Przemyśla - w 3 godz. 15 min.

W woj. podkarpackim - według harmonogramu - pierwsze roboty budowlane mają ruszyć w 2023 roku. Docelowo w ramach programu CPK na Podkarpaciu zostanie zbudowanych 155 km nowych linii kolejowych, a kolejne 173 km zostaną zmodernizowane.

Program Kolejowy CPK zakłada budowę w kraju łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 „szprych” prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

Czytaj też: CPK: Ważne umowy przed rozpoczęciem inwestycji!

PAP/KG