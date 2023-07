Afera FOZZ. Córka Falzmanna wywołuje Balcerowicza

32 lata od afery FOZZ nadal jest dużo pytań

W 32. rocznicę śmierci ojca Michała Falzmanna była korespondentka TVP w Waszyngtonie, obecnie dyrektor wykonawczy w PKN Orlen, Zuzanna Falzmann, przypomniała, że o nieprawidłowościach w FOZZ informowany był ówczesny minister finansów i wicepremier Leszek Balcerowicz.

Afera FOZZ

18 lipca 1991 r. inspektor NIK Falzmann w wieku zaledwie 37 lat zmarł na zawał serca.

Do śmierci w tajemniczych okolicznościach doszło dokładnie dwa dni po tym jak ówczesny prezes Izby Walerian Pańko odsunął Falzmanna od wszelkich czynności kontrolnych prowadzonych przez zespół, w którym pracował wówczas inspektor. Falzmann wykrył olbrzymie nadużycia w Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego i poinformował o tym w prasie.

Kilka miesięcy po śmierci inspektora NIK, w wypadku samochodowym pod Piotrkowem Trybunalskim zginął jego przełożony Walerian Pańko, a także Dyrektor Biura Informacyjnego Kancelarii Sejmu RP Janusz Zaporowski.

Czym był FOZZ?

Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (FOZZ) to fundusz celowy powołany na mocy ustawy z 15 lutego 1989 przez Sejm PRL IX kadencji, jako jeden z państwowych funduszy celowych, którego oficjalnym celem była spłata polskiego zadłużenia zagranicznego oraz gromadzenie i gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel. Rzeczywistym zadaniem funduszu miało być skupowanie na wtórnym rynku zagranicznych długów PRL po znacznie obniżonych cenach, wynikających z niskich notowań długu.

Środki FOZZ pochodziły m.in. z dotacji budżetu centralnego i lokat Banku Handlowego. To właśnie ten wątek przywołuje w mediach społecznościowych Zuzanna Falzmann.

W IPN są dokumenty, które potwierdzają tezę taty co do dramatycznej kondycji Banku Handlowego. W grudniu 1989 r. prezes Banku Handlowego pisał do ówczesnego ministra finansów Leszka Balcerowicza, że stan rozliczeń banku z budżetem i FOZZ przybrał katastrofalne rozmiary. Prezes Banku Handlowego alarmował, że należności osiągnęły kwotę 183,5 bilionów złotych. Pytanie, co z tą informacją zrobił Balcerowicz – napisała.

Działalność FOZZ doprowadziła do jednej z największych w historii III RP o defraudacji środków publicznych oraz kilkunastoletniego procesu sądowego. Do końca 2014 FOZZ funkcjonował jako instytucja „w likwidacji”, której utrzymanie kosztowało ok. 1 mln zł rocznie.

