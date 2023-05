Balcerowicz atakuje Tuska! Poszło o 800 plus

Leszek Balcerowicz skomentował zapowiedzi Donalda Tuska odnośnie 800 plus

Balcerowicz dopytywany o stanowisko PO stwierdził, że propozycja Tuska to „traktowanie polityki w ramach zagrywki, a nie odpowiedzialności wobec własnego społeczeństwa”.

Na szczęście opozycja nie składa się tylko z PO. I całe szczęście, że przy tej orientacji do tej pory głównej partii, mamy na opozycji bardziej uczciwe partie - stwierdził.

Już w tej chwili płacimy, przy rosnącym deficycie, wskutek polityki PiS, rekordowo duże odsetki za zaciągany dług. A kolejne propozycje wzrostu wydatków bez wskazania pokrycia, to jest oszukiwanie ludzi. A jeżeli to będzie realizowane, to jest tworzenie rosnącego zagrożenia dla stabilności finansów publicznych. Więc mówiąc krótko: nie stać - tłumaczył były prezes NBP w telewizji News 24.