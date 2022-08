PGNiG odpowiada Greenpeace: raport zawiera uproszczenia

PGNiG opublikowało odpowiedź na informacje zawarte w raporcie Greenpeace Polska

W środę informowaliśmy o raporcie, który Greenpeace ma zamiar opublikować na temat sytuacji gazowej w Polsce. - Polsce może zabraknąć gazu już w grudniu albo będzie ekstremalnie drogi - twierdzi organizacja w najnowszym briefie. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo opublikowało odpowiedź w formie komunikatu.

Komunikat PGNiG:

Nawiązując do raportu Greenpeace Polska, doceniamy pracę jego autorów, którzy starali się uwzględnić ogólnodostępne informacje o działalności GK PGNIG publikowane w ramach komunikatów bieżących czy prasowych. Trzeba jednak zauważyć, że działalność PGNIG w dużej części objęta jest tajemnicą handlową, a rzeczywistość gazowa jest dużo bardziej skomplikowana, niż to wynika z komunikatów prasowych. Siłą rzeczy, materiał Greenpeace Polska zawiera więc pewne uproszczenia, co zresztą przyznają sami autorzy. Jak zauważa Greenpeace Polska, sytuacja na europejskim rynku gazu jest bardzo trudna. Mamy tego świadomość i intensywnie pracujemy, aby przygotować się do nadchodzącego sezonu grzewczego. Między innymi maksymalnie wykorzystujemy możliwości związane z zakupami gazu LNG i prowadzimy rozmowy z kilkoma znaczącymi producentami gazu działającymi na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Nie komentujemy jednak przebiegu tych negocjacji. Podjęcie, na tym etapie merytorycznej dyskusji, oznaczałoby konieczność ujawnienia danych wrażliwych. Raport Greenpeace słusznie podkreśla konieczność zintensyfikowania działań nakierowanych na transformację energetyczną. Inwestycje w energetykę zeroemisyjną i alternatywne nośniki energii takie jak np. wodór to konieczność. Te strategiczne cele może zrealizować silny podmiot o zdywersyfikowanych przychodach i mający długoterminową strategię, która uwzględnia wyzwania związane z transformacją energetyczną. Dlatego tak ważna jest budowa koncernu multienergtycznego, którą zainicjował PKN ORLEN, a którego częścią stanie się w przyszłości również PGNiG.

PGNiG/KG