Szef MON: Dziękujemy wojsku za ochronę bezpieczeństwa Polski [wideo]

Dziękujemy żołnierzom Wojska Polskiego za ich codzienną służbę. Dziękujemy za te wszystkie wysiłki, które składają się na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej - powiedział w poniedziałek, w święto Wojska Polskiego, wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak

Dziś przede wszystkim dziękujemy żołnierzom Wojska Polskiego za ich codzienną służbę. Dziękujemy za te wszystkie wysiłki, które składają się na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej - podkreślił dziennikarzom Błaszczak.

Zwrócił uwagę, że w tym roku święto Wojska Polskiego obchodzimy również z żołnierzami wojsk sojuszniczych. Szczególnie z żołnierzami wojsk Stanów Zjednoczonych, którzy na co dzień stacjonują w naszym kraju. Sądzę, że warto podkreślić, że od decyzji szczytu NATO-wskiego, wojsko amerykańskie, dowództwo V Korpusu stacjonuje w Polsce na stałe. To jest taka symboliczna zmiana. To jest taki symboliczny przełom, jeżeli chodzi o obecność wojsk sojuszniczych - powiedział szef MON.

Zaznaczył, że niewątpliwie dzisiejsze święto przypada też w czasie dramatycznie trudnym. Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Rosja napadła na Ukrainę. Lata biegną, ale jedno jest stałe - kiedy, Rosja próbuje odbudować swoje imperium zawsze to jest imperium zła. Zawsze dopuszcza się zbrodni wojennych. Tak było, kiedy Rosja była biała, tak było, kiedy Rosja była czerwona. I tak jest teraz, kiedy Rosja jest „Putinowska” - podkreślił Błaszczak.

Marszałek Józef Piłsudski mówił, że niepodległość jest dobrem cennym i kosztownym. Dlatego inwestujemy w siłę Wojska Polskiego. Dlatego wzmacniamy Wojsko Polskie, również, jeżeli chodzi o liczebność Wojska Polskiego. Powołujemy do życia nowe jednostki Wojska Polskiego. Wyposażamy Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt, tak żeby Polska była bezpieczna” - mówił szef MON.

Czytaj też: Święto Wojska Polskiego. Świat składa życzenia Polakom [wideo]

PAP/mt