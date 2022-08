Meta rusza z kampanią My Kind of Place w Polsce

Meta rozpoczęła nową ogólnoeuropejską kampanię pod nazwą My Kind of Place

Stworzona we współpracy z młodzieżą akcja ma przypominać o dostępnych narzędziach na Facebooku i Instagramie, które mogą być wykorzystane do kontrolowania swojej aktywności oraz dbania o bezpieczeństwo podczas korzystania z aplikacji. W ramach polskiej edycji kampanii Meta nawiązała współpracę z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.

Kampania My Kind of Place przypomina o funkcjach takich jak:

Ukryte słowa - narzędzie, które ukrywa prośby o zgodę na otrzymywanie wiadomości, których nie chcesz widzieć, oraz obraźliwe komentarze – tak aby nie widzieli ich twoi obserwujący.

Kontrola nad komentarzami, tagami i oznaczeniami – narzędzia pozwalające kontrolować, kto może się z tobą skontaktować.

Dzienny limit / Zrób sobie przerwę - narzędzie, które co jakiś czas powiadamia użytkowników przeglądających Instagram, aby zrobili sobie przerwę od aplikacji i skupili się na czymś innym.

Ograniczanie – funkcja pozwalająca stworzenie listy osób spośród twoich kontaktów, z którymi nie chcesz dzielić się treściami.

Twoja aktywność - narzędzie umożliwiające zarządzanie tym, czym dzielisz się na Facebooku i Instagramie.

Seria filmów, które przedstawiają sześć narzędzi bezpieczeństwa Facebooka i Instagrama, została stworzona przez Loulou João – afro-belgijską ilustratorkę i animatorkę 3D. Wykorzystując oprogramowanie 3D, tworzy swoją własną, unikalną rzeczywistość: cyfrowy świat, który składa się z cukierkowych postaci i obiektów. Postacie występujące w kampanii przeżywają przygody związane z dbaniem o bezpieczeństwo i kontrolowaniem swojej obecności w Internecie.

Misją Meta jest budowanie bardziej otwartego i wzajemnie powiązanego świata oraz sprawienie, by użytkownicy mogli swobodnie dzielić się treścią. Jest to jedynie możliwe, gdy ludzie czują się bezpiecznie na naszych platformach. Aby o to zadbać, poczyniliśmy duże inwestycje w ochronę użytkowników oraz uruchomiliśmy nowe narzędzia, które zagwarantują bezpieczeństwo i dobre samopoczucie młodych ludzi na Instagramie i Facebooku. Ściśle współpracujemy również z ekspertami, takimi jak Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, aby zapobiegać problemom, które mogą zagrażać dobru młodych ludzi – mówi Jakub Turowski, Public Policy Director, CEE w Meta.

W naszych działaniach na rzecz bezpieczeństwa online wiele uwagi poświęcamy mediom społecznościowym. Widzimy ich ogromny potencjał i podziwiamy nastolatków korzystających z nich w sposób świadomy i pozytywny. Staramy się tę postawę promować i wzmacniać. Jednocześnie uświadamiamy młodym ludziom zagrożenia, takie jak cyberprzemoc, niebezpieczne kontakty czy nadużywanie sieci, tak żeby potrafili ich unikać, a w ostateczności odpowiednio na nie reagować. Cieszymy się, że mamy w tych działaniach za sojusznika Meta. Wysoko oceniamy rozwiązania wspierające bezpieczeństwo (safety tools) nastoletnich użytkowników serwisów Meta i chętnie włączamy się w ich promocję w ramach akcji My Kind of Place – powiedział Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.