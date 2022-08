Ukraińcy nie chcą brać do rąk "toksycznego dokumentu"

Ponad 99 procent mieszkańców okupowanych przez wojska rosyjskie terenów w obwodach chersońskim i zaporoskim na południu Ukrainy nie przyjęło obywatelstwa Federacji Rosyjskiej - poinformowało w środę ukraińskie ministerstwo ds. reintegracji okupowanych terytoriów

Wielu obywateli właśnie z powodu przymusowej paszportyzacji podejmuje decyzję, by wyjechać z tymczasowo okupowanych terytoriów. To najlepsze wyjście. Nie brać do ręki toksycznego +dokumentu+ państwa-agresora i przejechać na terytorium kontrolowane przez rząd (Ukrainy) - ratować siebie i Ukrainę - poinformował resort.