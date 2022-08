Produkcja stanęła w miejscu. Niemal połowa firm w obawach

Kondycja branży produkcyjnej pogorszy się w związku z gospodarczo-politycznym otoczeniem - zdaniem 46% firm z tego sektora; trzy miesiące wcześniej uważało tak 26% zapytanych, podano w Barometrze EFL

Subindeks dla sektora na III kw. br. wyniósł 47,7 pkt. Rok temu wartość indeksu wyniosła prawie 60 pkt. Widać stagnację w inwestycjach - 84% przedsiębiorców nie spodziewa się tutaj żadnych zmian, a 14% obawia się ich spadku.

Wyniki naszego branżowego Barometru dla produkcji są zbieżne z danymi Głównego Urzędu Statystycznego. Już od trzech miesięcy produkcja przemysłowa, choć rok do roku jest wyższa, w ujęciu miesięcznym spada. Analitycy zgodnie spodziewają się, że w drugiej części roku nie ma co liczyć na odwrócenie tego trendu, głównie z uwagi na rosnące ceny energii i wysoką inflację. Pesymistycznie w przyszłość spoglądają sami zainteresowani, wśród których niemal co drugi uważa, że w kontekście obecnej sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej kondycja branży przemysłowej pogorszy się. Jeszcze trzy miesiące temu taką opinię wystawił co czwarty zapytany - powiedział prezes EFL Radosław Woźniak, cytowany w komunikacie.