Eko-strategie w modzie? 81 proc. firm mówi TAK!

Strategię ochrony środowiska i klimatu posiada 68 proc. mikro i małych firm - wynika z raportu EFL i Credit Agricole Bank Polska. Najczęściej są to zasady wpisane w inny dokument, a co dziesiąty podmiot ma odrębny dokument na ten temat - dodano.

Z opublikowanego we wtorek raportu EFL i Credit Agricole Bank Polska „Diagnoza poziomu wiedzy i praktyk z obszaru ESG w mikro i małych firmach” wynika, że dwie na trzy mikro i małe firmy posiadają strategię ochrony środowiska i klimatu (68 proc).

Jak zaznaczono, najczęściej są to zasady wpisane w inny dokument (33 proc.), w co czwartej firmie są to niepisane zasady, a tylko co dziesiąty podmiot ma odrębny dokument na ten temat. Co trzecie przedsiębiorstwo nie posiada żadnej strategii ochrony środowiska - to głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, wśród których takiej strategii nie ma 58 proc.

Fakt posiadania zasad to pierwszy krok w stronę ochorny środowiska

W ocenie autorów raportu, fakt posiadania przez sporą grupę najmniejszych firm w Polsce zasad określających ich podejście do ochrony środowiska i klimatu wynika w dużej mierze z rosnącej ekoświadomości klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Według raportu 56 proc. przedstawicieli przedsiębiorstw jest zdania, że oczekiwania klientów związane ze zrównoważonym rozwojem rosną. 51 proc. respondentów wskazuje na rosnące oczekiwania instytucji finansowych, a 46 proc. dostawców i kontrahentów w tym zakresie.

W raporcie zwrócono również uwagę, iż większość badanych monitoruje zużycie wody (64 proc.) oraz zużycie energii (68 proc.), zdecydowanie rzadziej firmy mierzą swój oraz swoich dostawców ślad węglowy (22 proc. i 18 proc.).

Co robi się w przedsiębiorstwach?

Jak podkreślono, wachlarz zielonych technologii, z jakich korzystają mikro i małe firmy, jest dość szeroki. Najczęściej firmy wprowadzają u siebie recykling i gospodarowanie odpadami (74 proc.), nieco ponad połowa dokonała też termomodernizacji budynków (52 proc.), a 42 proc. postawiła na energetykę odnawialną. Najrzadziej zielone technologie wprowadza się w procesach produkcyjnych (32 proc.) oraz w transporcie. 39 proc. przedsiębiorstw posiada niskoemisyjną flotę samochodową.

Leasing, obok kredytu, odgrywa kluczową rolę w finansowaniu zielonych inwestycji; wskazało tak odpowiednio 38 proc. i 40 proc. przedsiębiorców.

Raportowanie ESG od kilku lat jest odmieniane przez największe firmy w Polsce przez wszystkie przypadki. Wiele z nich już w tym roku będzie dotyczył ten obowiązek. Najmniejsze przedsiębiorstwa w większości są z niego zwolnione jeszcze przez najbliższe lata lub w ogóle. Jednak nie oznacza to, że podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska czy przeciwdziałanie zmianom klimatu jest im obojętne. Wręcz przeciwnie. Zdecydowana większość zapytanych przez nas przedstawicieli mikro i małych przedsiębiorstw, bo aż 81 proc., uznaje takie praktyki firmowe za ważne. Co więcej, 4 na 10 respondentów w wyzwaniach związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym upatruje szansę na dynamiczny rozwój swojego biznesu. Czyli nie traktują ESG tylko jako obowiązku i kosztu, lecz uważają go za inwestycję - przekazał prezes zarządu EFL Radosław Woźniak, cytowany w informacji.

Badanie „Diagnoza poziomu wiedzy i praktyk z obszaru ESG w mikro i małych firmach” zostało przeprowadzone na zlecenie EFL i Credit Agricole Bank Polska metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 400 firm. W badaniu wzięli udział przedstawiciele mikro firm o zatrudnieniu do 10 osób (200 respondentów) oraz małych firm o zatrudnieniu od 11 do 49 osób (200 respondentów). Respondentami były osoby na stanowiskach: właściciel, członek zarządu, dyrektor finansowy, księgowy. Badanie zrealizowano w listopadzie 2023 r.

