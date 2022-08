Martwe ryby w Gdańsku. Przyczyna ta sama, co w Odrze?

Zgodnie z informacją spółki Gdańskie Wody, śnięte ryby znaleziono w stawie w Parku Reagana, niedaleko pasa nadmorskiego – czytamy na portalu Wp.pl. Przyczyna śnięcia ryb może być podobna do katastrofy w Odrze, w Gdańsku jest nią przyducha

Park im. Ronalda Reagana to największy z parków Gdańska, mieści się na Przymorzu. Na terenie parku są dwa zbiorniki wodne, a także miejsca do rekreacji: ścieżki rowerowe, placyki zabaw i skatepark. To popularne wśród mieszkańców Gdańska miejsce, na całym terenie parku obowiązuje całkowity zakaz ruchu pojazdów silnikowych.

Przez najbliższe dni woda w zbiornikach na terenie Parku Reagana będzie napowietrzana. Jak informuje spółka Gdańskie Wody, śnięte ryby wyłowiono ze stawu w trwającym tygodniu – informuje portal. Przyczyną śnięcia ryb w gdańskich stawach jest przyducha. Jak czytamy, przyducha, najprościej rzecz ujmując, ma miejsce, kiedy w zbiorniku wodnym dochodzi do śmierci ryb z powodu niewystarczającej ilości rozpuszczonego w wodzie tlenu. Jego niedobór może zaistnieć, gdy w wodzie znajduje się zbyt dużo materii organicznej (zwłaszcza obumarłej), a także gdy woda jest zanieczyszczona. Latem deficyt tlenowy związany jest dodatkowo z wysoką temperaturą.

Przyducha może wystąpić w lecie, podczas upałów. Kiedy wysoka temperatura wody utrzymuje się przez dłuższy czas, maleje ilość rozpuszczonego w wodzie tlenu, stwarzając zagrożenie dla ryb.

W celu poprawienia jakości wody i warunków bytowych ryb, przeprowadzane jest napowietrzanie wody za pomocą aeratorów i motopomp. Urządzenia takie ostatnio stosowane są także w Odrze w Szczecinie. Gdańsk także planuje zastosowanie aeratorów.

Czytaj też: Premier: Usprawnimy monitoring rzek. Odra się odradza!

Czytaj też: Naukowiec: Zbieg okoliczności prawdopodobną przyczyną śnięcia ryb [wideo]

wp.pl/mt