Płatki owsiane, czyli najeść się do syta i na długo

Ten niepozorny rodzaj płatków, pochodzących z owsa stanowi bardzo dobre źródło węglowodanów złożonych, białka roślinnego, nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz błonnika. Ponadto zawiera wiele witamin i składników mineralnych, stanowiących istotny element naszej diety. Dlaczego zatem warto spożywać płatki owsiane?

Pradawne zboże

Owies uprawiany był już wiele tysięcy lat temu. W późniejszych okresach był jednym z głównych rodzajów pożywienia. Przyrządzano z niego kleiste papki (coś podobnego do owsianki). Owies dużą popularnością cieszył się w Anglii. To właśnie tam uważano, że jest świetnym sposobem na zapewnienie sobie sytości, potrzebnej do wielogodzinnej pracy w polu, kopalni, czy fabryce.

Rodzaje płatków owsianych

Obecnie owies przetwarza się, a później wytwarza się z niego głównie płatki i mąkę. W sklepach możemy znaleźć płatki owsiane zwykle, górskie i błyskawiczne. Wszystkie będą miały mniej więcej tyle samo kalorii ( 370 kcal/100g). Najbardziej wartościowe są te zwykłe oraz górskie. Nie zostały one bowiem poddane obróbce mechanicznej i zachowały większość swoich właściwości. Wpływa to jednak na ich długość przyrządzania. Płatki błyskawiczne wystarczy tylko zalać wrzątkiem i pod przykryciem poczekać około trzech minut i gotowe. Pozostałe należy gotować w rondelku 15 minut, co jakiś czas mieszając, aby się nie przypaliły. Jednym ze sposobów jest krótkie gotowanie, a potem odstawienie płatków na kilka godzin, by wchłonęły wodę.

Dlaczego warto je spożywać?

Stanowią bardzo dobre źródło węglowodanów złożonych. Bedą dawały nam energię stopniowo przez dłuższy czas i nie będą powodować gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi. Zawarty w nich błonnik rozpuszczalny – beta glukany, ma zbawienne działanie na spadek cholesterolu LDL, a wzrost HDL. Ponadto zapobiegają miażdżycy, cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczemu oraz zapewniają długie uczucie sytości. Jest też prebiotykiem i stanowi pożywkę dla naszych, potrzebnych dla zachowania zdrowia bakterii jelitowych. Jak na produkt głównie węglowodanowy mają stosunkowo dużo, wartościowego białka pochodzenia roślinnego oraz zdrowych nienasyconych tłuszczy. Polecane są, jako produkt mający właściwości przeciwzapalne, ponieważ hamują produkcję cytokin prozapalnych. To za sprawą polifenoli – bioaktywnych substancji wykazujących działanie antyoksydacyjne i przeciwutleniające Znajdziemy w nich dużo magnezu, potasu, żelaza, witamin z grupy B i witaminę E.

Dla kogo?

Owies sam w sobie nie ma glutenu, jednak ze względu na możliwe zanieczyszczenia w procesie produkcji możliwe jest, że osoby wrażliwe na gluten mogą doświadczyć pewnych dolegliwości bólowych. Na rynku możemy również dostać płatki owsiane bezglutenowe, wtedy mamy pewność, że glutenu w nich nie znajdziemy. Polecane są sportowcom, zwłaszcza przed treningiem. Za sprawą węglowodanów złożonych, będą ciągle i stopniowo dostarczać energii potrzebnej do wykonania treningu. Często mówi się o nich, jako o produkcie dobrym na lepszy sen. Ciekawym pomysłem jest zjedzenie wieczorem owsianki na mleku, z dodatkiem bananów i miodu.

Do czego je wykorzystać

Oczywiście do wszelkiego rodzaju owsianek. Dodajmy do niej świeże owoce i orzechy. Jeżeli posiadamy odżywkę białkową, dodając 1-2 miarki dostarczymy sobie dodatkowej porcji białka i większego poczucia sytości (białko ze wszystkich makroskładników ma największy indeks sytości). Można również przy ich użyciu zrobić domowe batony energetyczne z dodatkiem miodu, czy syropu z daktyli. Połączmy je z suszonymi owocami, uformujmy kształt batoników i wsadźmy je do piekarnika.

Płatki owsiane są bardzo wartościowym i zdrowym produktem, który warto jeść regularnie. Jak zawsze doradzamy jednak uważne czytanie składu drukowanego na opakowaniu, by nie dać się nabrać na mieszanki z dodatkiem dużej ilości cukru. Spożywanie zwykłych płatków owsianych przyniesie nam wiele zdrowotnych korzyści oraz zapewni stałe źródło energii w ciągu dnia.

Filip Siódmiak