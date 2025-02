Kupujesz płatki owsiane? Zobacz jakie wybrać

Płatki owsiane to produkt ceniony za wysoką wartość odżywczą, stanowiący bogate źródło błonnika pokarmowego, witamin z grupy B, magnezu oraz żelaza.

Regularne spożywanie płatków owsianych przyczynia się do poprawy funkcjonowania układu trawiennego, stabilizacji poziomu glukozy we krwi oraz wsparcia zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Ponadto, płatki owsiane są uniwersalnym składnikiem kulinarnym, doskonałym na szybkie i wartościowe śniadanie.

Jakie płatki owsiane są najbardziej odżywcze?

Najlepszym wyborem pod względem zdrowotnym są płatki owsiane o niskim stopniu przetworzenia, takie jak płatki owsiane zwykłe lub górskie. Są one wytwarzane z całych ziaren owsa, co pozwala na zachowanie największej ilości składników bioaktywnych, takich jak błonnik, białko, nienasycone kwasy tłuszczowe oraz witaminy.

Płatki owsiane błyskawiczne, mimo iż również są wartościowym produktem, charakteryzują się jednak niższą zawartością składników odżywczych. Wynika to z przede wszystkim z ich procesu technologicznego obejmującego gotowanie, walcowanie oraz cięcie ziaren, co ułatwia i znacznie skraca czas potrzebny na ich przygotowanie, ale jednocześnie obniża wartość odżywczą.

Jak je wykorzystać?

Płatki owsiane można wykorzystać w różnorodny sposób. Są one bazą do przygotowania owsianki – gotowanej na mleku lub wodzie i wzbogaconej owocami, orzechami, cynamonem czy miodem. Nadają się także do wypieków, np. zdrowych ciasteczek owsianych, które można przygotować z dodatkiem banana, masła orzechowego i cynamonu.

Zmielone płatki owsiane stanowią alternatywę dla tradycyjnej mąki i mogą być używane w przepisach na naleśniki. Inne możliwości obejmują przygotowanie domowej granoli poprzez uprzednie uprażenie płatków z orzechami i miodem lub batonów owsianych z daktylami i ulubionymi składnikami.

Wybieraj świadomie

Często sięgamy po płatki owsiane błyskawiczne ze względu na wygodę ich przygotowania. Warto jednak zwrócić uwagę na korzyści płynące ze spożywania mniej przetworzonych wariantów, takich jak płatki zwykłe czy górskie, charakteryzujących się większą zawartością składników korzystnych dla zdrowia.

Filip Siódmiak

