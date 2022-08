Pracownicy biurowi oszczędzają na wszystkim, tylko nie na…

Rosnąca inflacja, zwłaszcza na rynku żywności, skłania do szukania oszczędności. Co ciekawe jednak, jest jeden nawyk żywieniowy, z którego pracownicy biurowi widocznie nie mają zamiaru rezygnować

Kryzys energetyczny w Europie składania do niecodziennych rozwiązań, takich jak powrót do pracy biurowej z uwagi na chęć oszczędzenia na rachunkach, powrót do transportu publicznego, czy też podróżowanie wspólnie z sąsiadem.

Oczywiście, coraz chętniej oszczędza się także na żywności. Tańsze zamienniki, gotowanie w domu, ograniczanie wyjść do restauracji. Jest jednak jedno zachowanie, które zmianie nie ulega.

A jest to kupowanie zestawów śniadaniowych.

W drugim kwartale 2022 na rynku amerykańskim, według The NPD Group, o 2% w stosunku rocznym spadł ruch w restauracjach. Jest to znacząca zmiana, zwłaszcza że wielu właścicieli lokali gastronomicznych oczekiwało odbicia po długim okresie pandemicznych restrykcji.

Co ciekawe jednak, oferty śniadaniowe wcale nie tracą na popularności, jako jedyna kategoria. Czy to szybka kawa, coś na wynos czy kanapka na miejscu, oferty śniadaniowe wciąż są bardzo popularne.

Jest to o tyle ciekawe, że w dobie pandemii to właśnie oferty śniadaniowe ucierpiały najbardziej. I nie ma się co dziwić, bowiem w czasie kiedy prawie nikt nie wychodził z domu jeśli nie musiał, nikogo też nie interesowała oferta śniadaniowa, skoro mogli jeść z domu.

Dlaczego zatem teraz śniadania cieszą się popularnością na tle reszty? Przede wszystkim, powrót do biur skłania coraz więcej osób do sięgania po oferty śniadaniowe. Po drugie zaś, są one często ciekawsze i tańsze, niż regularna oferta.

Wiele wskazuje na to, że oferty śniadaniowe będą rosły coraz bardziej na znaczeniu. Obecnie stanowią jedynie 13% obrotów w fast foodach, ale niewykluczone, że wraz ze spadkiem popularności pozostałej części menu, udział śniadań będzie coraz ważniejszy. Dane te pokazują również ciekawe zachowania konsumenckie. Mimo chęci oszczędności, oferty śniadaniowe są dla wielu po prostu wygodną alternatywą, mimo tego, że kiedyś zdecydowanie bardziej popularne było kupowanie do pracy obiadu, nie zaś śniadania.

Źródło: CNBC