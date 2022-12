Jak jeść smacznie i oszczędnie?

Rosnąca inflacja negatywnie odbija się na cenach we wszystkich branżach, w tym także w żywności

Niekiedy zmuszeni jesteśmy do rozsądniejszego kupowania wielu produktów spożywczych. Nie jest to jednak jednoznaczne z przymusem jedzenia niesmacznych i niezdrowych dań.

Polacy oszczędzają

Jak wynika z analiz, już blisko 60% Polaków bacznie obserwuje swoje codzienne wydatki. Wynika to z galopujących cen oraz światowej inflacji. Chcąc jak najlżej odczuć ten stan, w pierwszej kolejności decydujemy się na przyoszczędzeniu na zakupach spożywczych. Częściej wybieramy tańsze, dyskontowe zamienniki, zamiast oryginalnych marek. I słusznie. Nierzadko zdarza się, że za produkcję odpowiadają ci sami producenci. Jedyne czym się owe produkty różnią to opakowanie i cena, która niejednokrotnie jest znacznie mniejsza. Rzadziej też wychodzimy do restauracji czy innych miejsc serwujących ciepłe posiłki. Wolimy za to gotować samodzielnie, w domu. Oczywiście nie każdy ma czas i możliwości, aby robić to codziennie, stąd zdarza nam się czasem przepłacać. Są jednak sposoby, które pozwolą nam zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze.

Gotowanie raz, a porządnie

Wiadomo, że w życiu bywa różnie. Czasem mamy więcej czasu, a czasami mniej. Zróbmy wszytko, aby ten dodatkowy, wolny czas przeznaczyć na przygotowanie sobie zdrowych i pełnowartościowych posiłków na parę dni. Świetnym pomysłem jest gotowanie jednogarnkowych dań, z wykorzystaniem większość rzeczy z lodówki. Tym sposobem nie tylko ugotujemy fantastyczny obiad, a także działamy zgodnie z zasadą „zero waste”, tym samym wykorzystując wszystkie pozostałości. Warto postawić na szybkie zapiekanki. Mogą one być na bazie ziemniaków, makaronu czy ryżu. Wystarczy nam tylko naczynie żaroodporne. Warzywa obieramy i kroimy, a następnie układamy naprzemiennie warstwami mięso oraz bazę (ziemniaki, makaron, ryż). Całość oczywiście przyprawiamy ulubionymi dodatkami, a na wierzch sypiemy tarty ser i całość zapiekamy. Z powodzeniem taka zapiekanka nada się na 2-3 dni do zabrania do pracy czy zjedzenia w domu.

Kolejnym rozwiązaniem są zupy. Polska zupami stoi. Możemy korzystać z mnogości przepisów na różne zupy. Są one bardzo odżywcze, a przy tym smaczne i sycące, w sam raz na chłodniejsze dni. Dobrze sprawdzą się także wszelkiej maści gulasze czy też dania z wykorzystaniem jednej, dużej i głębokiej patelni typu wok. To nic innego jak mięso połączone z warzywami, sosem i źródłem węglowodanów złożonych. Takie dania spokojnie możemy poporcjować do kilku pojemników i odgrzać na następny dzień. Jest to zarówno oszczędność czasu, jak i pieniędzy. Pamiętajmy jednak o tym, żeby korzystać ze świeżych czy też mrożonych warzyw. Posiłki powinny być przede wszystkim zdrowe i zbilansowane, a przy tym możliwe jak najbardziej tanie, smaczne i sycące. Gdy mamy ochotę na coś lekkiego, dobrze postawić na sałatki i surówki. Ich wykonanie zwykle nie zajmuje dużo czasu, a przy tym przemycają mnóstwo składników odżywczych.

Pamiętajmy o tym, żeby codziennie starać się zjeść choć jeden ciepły posiłek, który nie tylko nas rozgrzeje, a także pozytywnie wpłynie na trawienie. Nie zapominajmy również o zabraniu ze sobą do pracy czy szkoły czegoś do jedzenia. W ten sposób unikniemy kupowania czegoś na mieście i zapewnimy sobie posiłek.

Filip Siódmiak