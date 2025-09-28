Co powinno zawierać drugie śniadanie do szkoły?

TYLKO U NAS

Drugie śniadanie odgrywa istotną rolę w planie żywienia dzieci, jednak nie w każdym przypadku jest ono niezbędne. Część uczniów opuszcza dom bez spożycia pierwszego posiłku, co często wynika z braku apetytu tuż po przebudzeniu lub ograniczonego czasu przed wyjściem do szkoły. W takiej sytuacji posiłek w śniadaniówce pełni funkcję podstawowego śniadania i powinien dostarczać pełnowartościowej energii na pierwsze godziny nauki. Jeśli natomiast dziecko zjada śniadanie w domu, drugie śniadanie może mieć charakter mniejszej przekąski uzupełniającej.

Zadbaj o jakość

Podstawą dobrze zbilansowanego drugiego posiłku w szkole lub pracy powinny być produkty będące źródłem węglowodanów złożonych, takich jak pieczywo pełnoziarniste, płatki owsiane czy kasze.

Tego typu żywność zapewnia stopniowe uwalnianie glukozy, sprzyjające utrzymaniu stabilnego poziomu energii i koncentracji w ciągu dnia szkolnego.

Niezbędnym elementem są również produkty dostarczające białka, które w okresie intensywnego wzrostu odgrywają kluczową rolę w budowie i regeneracji tkanek. Dobrym pełnowartościowego białka jest twaróg, jogurt naturalny o wysokiej zawartości białka, jaja, nasiona roślin strączkowych czy chude mięso drobiowe.

Tłuszcze, szczególnie pochodzenia roślinnego i mlecznego, także powinny znaleźć swoje miejsce – mogą pochodzić z orzechów, pestek, nasion lub masła, margaryny lub serka śmietankowego.

Pamiętaj o warzywach i owocach

Nieodzownym składnikiem śniadaniówki są warzywa i owoce. Rekomenduje się, by dzieci spożywały co najmniej dwie porcje owoców dziennie, w ilości odpowiadającej wielkości ich pięści.

Najlepszym wyborem są produkty sezonowe, a zimą również kiszonki, które stanowiące źródło błonnika i naturalnych probiotyków.

Należy preferować owoce w postaci naturalnej, a nie przetworzonej. Spożycie jabłka czy marchewki sprzyja nie tylko stopniowemu uwalnianiu glukozy, ale także wspiera prawidłowy rozwój narządu żucia oraz dostarcza błonnika w formie korzystniejszej niż ta obecna w musach owocowych.

Podejdź indywidualnie

Drugie śniadanie powinno być dostosowane do tego, czy w danym dniu pełni ono rolę głównego posiłku porannego, czy jedynie przekąski.

W pierwszym przypadku konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wartości energetycznej, jak i odżywczej, w drugim – lżejsza forma, na przykład kanapka, owsianka, twarożek z dodatkiem warzyw, twarde warzywa, jak marchew, kalarepa, rzodkiewka czy niewielka porcja owoców.

Należy unikać wysoko przetworzonych przekąsek, takich jak batoniki proteinowe, które w rzeczywistości zawierają głównie cukry proste, a także słodkich jogurtów, będących źródłem cukru dodanego, a nie wartościowego białka.

Liczba posiłków w ciągu dnia

Optymalny rozkład żywienia dzieci obejmuje cztery do pięciu posiłków, w tym trzy główne i dwa mniejsze. Jednak w praktyce schemat ten powinien być elastyczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb, poziomu aktywności fizycznej oraz rytmu dnia. W przypadku dzieci intensywnie uprawiających sport konieczne bywa zwiększenie liczby posiłków i wprowadzenie dodatkowych źródeł węglowodanów prostych w okresie około wysiłkowym.

O tym pamiętaj

Drugie śniadanie może być wartościowym elementem codziennej diety dziecka, lecz jego rola zależy od tego, czy poprzedza je posiłek spożywany w domu. Najważniejsze, aby zawierało produkty zbożowe pełnoziarniste, źródła białka, zdrowe tłuszcze oraz porcję owoców lub warzyw. Odpowiednie komponowanie śniadaniówki sprzyja nie tylko prawidłowemu rozwojowi somatycznemu i poznawczemu, ale także kształtuje zdrowe nawyki żywieniowe w przyszłości.

Filip Siódmiak

»» Inne porady dotyczące zdrowia i diety czytaj tutaj:

Kiedy jeść śniadanie? Odpowiedź nie jest oczywista…

Takich śniadań unikaj – zadbaj o dobry początek dnia

Nawyk szkodzący zdrowiu serca – dzień bez śniadania!https://wgospodarce.pl/informacje/137071-nawyk-szkodzacy-zdrowiu-serca-dzien-bez-sniadania

Nie jesz śniadań? To błąd

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.