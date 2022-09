Niemcy, media: Polska szacuje reparacje, mówi o 1,3 bln euro

Dokładnie 83 lata po wybuchu II wojny światowej Polska podsumowała i przedstawiła straty, wyrządzone jej przez Niemcy, na ponad 1,3 bln euro (ponad 6 bln złotych). Wysokość odszkodowania ma być negocjowana z Berlinem – opisują w czwartek czołowe niemieckie media, m.in. „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Sueddeutsche Zeitung”, „Welt”, czy tabloid „Bild”. Z kolei „Spiegel” opiera tekst o reparacjach na tym, że raport krytykuje szef PO, Donald Tusk

W zaprezentowanym 1 września na Zamku Królewskim w Warszawie raporcie Polska określiła straty, wyrządzone przez nazistowskie Niemcy w czasie II wojny światowej, na równowartość ponad 1,3 biliona euro.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał „ogromne szkody” poniesione przez Polskę. W wyniku II wojny światowej tylko w Polsce życie straciło nawet sześć milionów ludzi.

Jak zaznaczają media, raport „ma stanowić podstawę żądań reparacji ze strony narodowo-konserwatywnego rządu Polski wobec Republiki Federalnej”. Jednak – jak przypominają gazety - „rząd federalny nie widzi podstaw” do wypłaty odszkodowań i odrzuca wszelkie żądania reparacji. „Dla rządu (niemieckiego) sprawę zamyka traktat 2+4”- podkreślają media.

Niemcy najechali Polskę i wyrządzili nam ogromne szkody. Okupacja była niezwykle zbrodnicza, niesamowicie okrutna i miała reperkusje, które w wielu przypadkach odczuwane są do dziś – cytują niemieckie media prezesa Kaczyńskiego, który podkreślał, że na podstawie raportu Warszawa będzie się domagać od Berlina reparacji, zdając sobie sprawę, że może to być „długa i trudna droga”. „Nie możemy wrócić do normalnego biznesu tylko dlatego, że komuś wydaje się, że Polska jest w radykalnie niższej pozycji, niż inne kraje” - podkreślił prezes PiS.