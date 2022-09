Unibep: Nasze przychody za 2022 r. mogą sięgnąć 2 mld zł

Unibep widzi duże szanse na przekroczenie poziomu 2 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2022 r., poinformował prezes Leszek Marek Gołąbiecki. Zarząd spółki spodziewa się też, że portfel w budownictwie kubaturowym powinien utrzymać się na dotychczasowym poziomie w II półroczu

Można łatwo policzyć, po wysokości portfela i obecnie wykonanej sprzedaży, że magiczna cyfra 2 mld zł w grupie w 2022 roku - jest duża szansa, że będzie przekroczona - powiedział Gołąbiecki podczas konferencji prasowej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Unibepu sięgnęły 1 019,36 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 693,57 mln zł rok wcześniej.

Zarząd poinformował, że spółka jest obecnie w fazie renegocjacji kontraktów i osiąga porozumienia z zamawiającymi. Nie w każdym przypadku zwiększenie wynagrodzenia pokrywa wzrost kosztów, ale pomaga.

Nie przewidujemy, że koszty materiałów będą tanieć, z uwagi na ceny energii. Koszty są już ustabilizowane i dzięki portfelowi, który pozyskaliśmy w tym roku, jesteśmy spokojniejsi. Ważne, że w nowych kontraktach są klauzule waloryzacyjne. Jeśli chodzi o waloryzację kontraktów, z niektórymi [zamawiającymi] mamy już podpisane aneksy, z niektórymi inwestorami mamy to w toku. Około 50 proc. jest już uwzględnionych tych cen waloryzacyjnych, drugie 50 proc. jesteśmy w toku. Prowadzimy rozmowy nie tylko o dopłacie, ale też żeby zoptymalizować projekt, szczególnie deweloperzy z tego korzystają. Nie na wszystkich kontraktach te dopłaty zapewniają wzrost kosztów, ale w znacznej mierze tak - powiedział prezes.

Wartość portfela zamówień części budowlano-infrastrukturalnej Unibepu wynosi 3 480 mln zł, podała spółka w raporcie z I półrocze.

Portfel zamówień segmentu budownictwa przemysłowo-energetycznego to ok. 760 mln zł. Oddział Intrastruktury Unibep prowadzi ok. 30 projektów infrastrukturalnych i ma podpisane umowy na kwotę ok. 840 mln zł. Z kolei Budrex (spółka budująca wiadukty, mosty i inne obiekty inżynierskie) ma portfel w wysokości ok. 130 mln zł. W Unihouse - spółce zależnej produkującej wielorodzinne budynki w technologii drewnianej - portfel wynosi ok. 200 mln zł.

Budownictwo kubaturowe prowadzi obecnie ok. 40 projektów. Jego portfel zamówień to ok. 1,6 mld zł.

Portfel w budownictwie kubaturowym jesteśmy w stanie utrzymać. [Widzimy to] z tych rozmów, które prowadzimy, decyzji inwestorów. W najbliższym czasie, myślę, że to potwierdzimy podpisanymi umowami - powiedział Gołąbiecki, pytany czy spółka będzie w stanie utrzymać portfel tego segmentu w II połowie roku.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 712 mln zł w 2021 r.

Czytaj też: Squad303: Anonymous rzucił Kreml na kolana

isbnews.pl/mt