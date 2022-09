KGHM pokazało reaktor SMR

Podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu, KGHM prezentuje model reaktora SMR

W spotkaniu udział wziął również prezes NuScale Power Johna Hopkins.

To reaktor w małej skali. Całe jego piękno w tym, że to, co tu widać, to wszystko. Nie trzeba dodatkowych osłon. Budowanie tego w Polsce stworzy też wiele kolejnych, nowych miejsc pracy. Z KGHM prowadzimy rozmowy od dwóch lat, więc dla naszych firm to nic nowego, ale chcieliśmy pokazać Państwu jak to wygląda - powiedział John Hopkins CEO Nuscale Power.