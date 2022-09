Jak najłatwiej wprowadzić dziecko w świat bankowości

Coraz bardziej popularne rozliczenia bezgotówkowe sprawiają, że nasze dzieci rzadziej będą posługiwały się gotówką

Dziecko, które samodzielnie wraca ze szkoły czy udaje się na drobne zakupy powinno również umieć zapłacić kartą. Naukę najlepiej zacząć od specjalnych kont dla najmłodszych, które nadzoruje rodzic. W największym polskim banku – PKO Banku Polskim takie konto można założyć całkowicie zdalnie i jest ono bezpłatnie.

Klienci PKO Banku Polskiego, którzy chcą otworzyć konta swoim dzieciom, mogą to zrobić całkowicie zdalnie za pośrednictwem serwisu transakcyjnego iPKO lub aplikacji mobilnej IKO. W jednym wniosku mogą również zamówić kartę debetową PKO Junior z odrębnym rachunkiem. Prowadzenie PKO Konta Dziecka jest bezpłatne i jest elementem kompleksowej oferty finansowo-edukacyjnej PKO Junior. Do 30 września osoby, które otworzą rachunek swojemu dziecku oraz zamówią kartę płatniczą, mogą otrzymać 100 zł do wykorzystania na zakupy w serwisie Allegro.

Obecnie już nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak ważna jest edukacja finansowa już od najmłodszych lat. Dzieci szybko dojrzewają, rozumieją nawet najbardziej skomplikowane procesy, a z elektroniki korzysta już zdecydowana większość kilkulatków. Nasza oferta skierowana do najmłodszych zawiera wszystkie najpotrzebniejsze dziecku instrumenty, aby zrozumiało złożony świat finansów – od konta, karty, rachunku oszczędnościowego, aż po aplikację mobilną i materiały edukacyjne. Nasi klienci od dawna wybierają głównie zdalne sposoby kontaktu z bankiem, dlatego systematycznie poszerzamy listę możliwości, które pozwalają im na załatwianie swoich spraw bez konieczności wizyty w placówce. Możliwość zdalnego założenia PKO Konta Dziecka dla dzieci do 13. roku życia oraz wnioskowania o kartę płatniczą w naszej bezkonkurencyjnej aplikacji mobilnej IKO jest jedną z nich – mówi Paweł Placzke, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego w PKO Banku Polskim.

PKO Konto Dziecka jest przeznaczone dla dzieci do 13. roku życia. Stanowi element kompleksowej oferty finansowo-edukacyjnej PKO Junior. Dziecko posiadające taki rachunek może zarządzać swoim kontem i oszczędnościami przez serwis internetowy PKO Junior i aplikację mobilną PKO Junior. Dzięki tym narzędziom uczy się stawiać pierwsze kroki w bankowości pod okiem dorosłych: sprawdza stan swoich środków, inicjuje przelewy (każdorazowo wymagana jest akceptacja przelewu przez rodzica) i doładowania karty PKO Junior, zakłada wirtualne skarbonki i określa cel na jaki zbiera pieniądze, korzysta z kalkulatora, który pozwala obliczyć, ile potencjalnie można zaoszczędzić uwzględniając wysokość i regularność wpłat.

Właściciel PKO Konta Dziecka może również korzystać z karty PKO Junior. Karta nie jest powiązana z PKO Kontem Dziecka, ma odrębny rachunek służący do zasilenia karty. Dzięki temu dziecko na swoim koncie odkłada pieniądze, a kartą może płacić za drobne zakupy i bezpłatnie wypłacać gotówkę z bankomatów PKO Banku Polskiego.

Do 30 września w PKO Banku Polskim trwa promocja, w której za otwarcie PKO Konta Dziecka, zamówienie karty PKO Junior i spełnienie przez rodzica i dziecko prostych warunków promocji można otrzymać kod o wartości 100 zł do wykorzystania na Allegro. Szczegóły promocji dostępne są na stronie internetowej: https://www.pkobp.pl/lpk/szkola-finansow-kl/.

W ramach oferty PKO Junior rodzice mogą również założyć konto oszczędnościowe swojemu dziecku, które jest bezpłatne i atrakcyjnie oprocentowane. Do 30 listopada oprocentowanie zmienne wynosi nawet do 6 proc. w skali roku do kwoty 10 tys. zł przy systematycznym oszczędzaniu.

Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem: https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/konta/rachunki-oszczednosciowe/pierwsze-konto-oszczednosciowe/.