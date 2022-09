EBC zaniepokojony wakacjami kredytowymi w Polsce. Ale czemu?

Europejski Bank Centralny wydał we wtorek opinię na temat podatku bankowego, jakim od lutego mają być objęte niektóre instytucje finansowe w naszym kraju. Według EBC struktura podatku może być zachętą do transferu aktywów za granicę. EBC podkresla, że w przeciwieństwie do regulacji wprowadzonych w większości państw członkowskich, które wprowadziły podatek bankowy, ten polski nie ma związku z…