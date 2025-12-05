W listopadzie wzrosły aktywa rezerwowe. Plus 1,1 mld dol.

Na koniec listopada 2025 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski wyniosły 229,1 mld euro, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie – 265 mld dolarów – poinformował w piątek Narodowy Bank Polski.

W piątek Narodowy Bank Polski opublikował dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec listopada 2025 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 229,1 mld euro i był wyższy o 1,1 mld euro niż na koniec października 2025 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 1,1 mld dolarów i osiągnął poziom 265 mld.

Kryterium bezpieczeństwa i płynności

„Narodowy Bank Polski przy inwestowaniu rezerw dewizowych kieruje się przede wszystkim kryterium bezpieczeństwa i płynności. Dopiero po spełnieniu tych warunków dąży do osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu w długim okresie. NBP inwestuje rezerwy walutowe w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część rezerw inwestuje w dłużne rządowe papiery wartościowe charakteryzujące się najwyższym stopniem bezpieczeństwa i płynności” – podał w NBP w komunikacie.

Bank centralny przypomniał, że inwestuje również w dłużne pozarządowe papiery wartościowe, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, dzięki czemu uzyskuje zdywersyfikowaną ekspozycję na globalny rynek akcji. Niewielka część rezerw utrzymywana jest w postaci krótkoterminowych lokat w bankach o wysokiej wiarygodności kredytowej.

