Wojna coraz większym hamulcem dla firm transportowych

Subindeks Barometru EFL na III kwartał br. dla branży transportowej spadł o 1,3 pkt kw/kw do 48 pkt, podał Europejski Fundusz Leasingowy. Trzeci raz z rzędu wartość wskaźnika nie przekroczyła progu ograniczonego rozwoju, czyli 50 pkt, co oznacza powrót do trudnej sytuacji z pandemicznych lat 2020 i 2021 (pierwsze miesiące)

Hamowanie branży transportowej ma swoje odbicie w wynikach branży leasingowej. W 2021 r. leasing pojazdów ciężkich odnotował dynamikę o niemal jedną trzecią wyższą niż w pierwszym pandemicznym roku. W pierwszym kwartale tego roku wzrost jeszcze się utrzymał, ale tylko na 4% poziomie, podczas gdy już pierwsze półrocze zakończyliśmy na 3% minusie rok do roku. Niestety nie spodziewamy się, że druga część roku przyniesie odbicie. A w związku z tym, że inwestycje są jedną z pierwszych ‘jaskółek zbliżającej się wiosny’, a w planach firm transportowych nie ma ich niemal wcale, musimy uzbroić się w cierpliwość, zanim transport przyspieszy - powiedział prezes EFL Radosław Woźniak, cytowany w komunikacie.

Transport z kwartału na kwartał coraz bardziej odczuwa silniejszy wpływ wojny toczącej się na terenie Ukrainy niż pandemii. 66% firm uważa, że to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ma niekorzystny wpływ na ich działalność (z czego 28,8% - bardzo niekorzystny i tyle samo - 37,5% - raczej niekorzystny). Warto podkreślić, że odsetek respondentów oceniających, że wojna ma zdecydowanie negatywny wpływ na ich działalność jest jednym z najwyższych wśród wszystkich 6 badanych branż. Tylko w handlu pesymistów jest więcej (66,6%), podkreślono.

W przypadku COVID-19 na jej negatywny wpływ wskazuje 32,5% zapytanych (z czego 10% - zdecydowanie niekorzystny, a 22,5% - raczej niekorzystny).

Inwestycje kolejny kwartał stoją w miejscu. W III kwartale br. niemal wszystkie firmy transportowe (97,5%) planują podobny poziom inwestycji co w poprzednich miesiącach.

W porównaniu do poprzedniego kwartału więcej przedstawicieli branży obawia się o sprzedaż swoich usług. 9% liczy na wzrost zamówień, a 31% spodziewa się ich spadku. Ponad połowa oczekuje podobnego poziomu co trzy miesiące wcześniej. Dla porównania, w II kwartale br. ponad trzy razy więcej firm transportowych (29%) liczyło na większe zamówienia, 41% spodziewało się podobnego poziomu co w poprzednim kwartale, a 26% obawiało się ich spadku, wskazano również.

I z kwartału na kwartał pogarsza się płynność finansowa firm transportowych. Już niemal co trzecia obawia się jej pogorszenia w III kwartale br. (30%), podczas gdy kwartał wcześniej ten odsetek wynosił 24%. Tylko 9% liczy na jej poprawę, a kwartał wcześniej było to 15% - zakończono.

Wartość głównego indeksu Barometru EFL na III kwartał 2022 roku wyniosła 47,6 pkt. Osiągnięty poziom jest o 1,1 pkt. niższy niż w II kwartale 2022 roku.

Europejski Fundusz Leasingowy powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole.

ISBnews/KG