PKO BP: Firmy przerzucają wyższe koszty energii na ceny

Według prognoz PKO BP do końca kwartału rentowności polskich obligacji skarbowych w sektorze 2 letnim będą rosły zbliżając się do 1,90 proc., w 5 letnim do 2,75 proc., a 10 letnim do 3,40 proc. Za takim scenariuszem przemawia przyspieszenie PKB, dalszy wzrost inflacji bazowej oraz sytuacja na rynku pracy