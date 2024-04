Podwyżka cen energii mocno wywinduje inflację

Zakładany przez rząd wzrost ceny maksymalnej za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych do 500 zł/ MWh doda do inflacji konsumenckiej 0,6-1,2 pkt proc., szacuje Citi Handlowy. Według banku, powrót stawki VAT na żywność do 5 proc. od kwietnia wraz z odmrożeniem cen energii elektrycznej od lipca spowoduje, że inflacja CPI wzrośnie do 4,4-5,1 proc. r/r na koniec 2024 r., w zależności od zmian w opłatach dystrybucyjnych.

„Ceny energii elektrycznej zostaną odmrożone w lipcu, najprawdopodobniej dodając 0,6-1,2 pkt proc. do głównego wskaźnika CPI. Biorąc to pod uwagę, a także już podwyższony VAT na żywność (~+0,5-0,6 pkt proc.) widzimy inflację na poziomie 4,4-5,1 proc. do końca roku. Rząd opublikował pierwsze szczegóły dotyczące skali podwyżek cen energii. energii. Zgodnie z dokumentem, od lipca cena prądu wzrośnie do 500 zł/MWh z obecnego ‘zamrożonego’ poziomu 412 zł. Oznacza to 24-proc. wzrost cen energii elektrycznej, znacznie mniej niż 60-proc. korekta, gdyby ceny mogły wzrosnąć do niezamrożonych poziomów” - oceniają eksperci banku.

Citi Handlowy wskazał, że ostateczny wpływ na rachunki na rachunki gospodarstw domowych będzie zależał również od opłat dystrybucyjnych, które są nieznane na tym etapie.

„Ogólnie rzecz biorąc, zapowiedź rządu zmniejsza niepewność co do przyszłego poziomu inflacji, ale wciąż pozostawia kilka pytań bez odpowiedzi” - podkreślono.

„Wcześniej NBP szacował przedział poziomów inflacji na koniec 2024 r. na około 3,8-7,8 proc., podczas gdy teraz widzimy CPI w znacznie węższym przedziale 4,4-5,1 proc. (grudzień 2024 r.). Powinno to być wystarczająco wysokie, aby utrzymać jastrzębi ton RPP w nadchodzących miesiącach. Oczekujemy, że stopy procentowe w Polsce pozostaną na niezmienionym poziomie 5,75 proc. przez cały rok” - podsumowano w komentarzu.

»» O rządowym limicie wzrostu cen energii czytaj tutaj:

Rząd ujawnia maksymalną cenę prądu w tym roku

PIE: ceny energii wzrosną dwa razy po 15 proc.

Prąd po 1 lipca drożeje. O ile wzrosną nam rachunki?

Wzrost rachunków za prąd będzie na pewno dwucyfrowy

Według ostatnich szacunków Narodowego Banku Polskiego (NBP) inflacja konsumencka zmieści się pomiędzy 3,9 proc. r/r (w sytuacji zachowania obecnie obowiązujących tarcz antyinflacyjnych), a 7,5 proc. (w przypadku ich całkowitego zniesienia) na koniec bieżącego roku. W marcu inflacja konsumencka wyniosła 2 proc. r/r (wobec 2,8 proc. r/r w lutym).

ISBnews, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Wzrost VAT już ma skutki: Ceny rosną zastraszająco

Będziemy pracować dłużej: Wiek emerytalny - w górę

Koniec z ogrzewaniem węglem. Unia wkroczy do Twojego domu

Nadchodzi nowy podatek ETS2! „Dla najbiedniejszych”. Od UE